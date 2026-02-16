Отсутствие связей с РПЦ: какие религиозные организации имеют право бронирования

В Украине официальное бронирование от мобилизации получили почти 6 000 религиозных деятелей. Наибольшую долю среди них составляют представители протестантизма и православия.

Из тех, кто получил официальное бронирование от мобилизации, 40,7% представляют различные ветви протестантизма, а 28,8% составляют православные. Об этом сообщили в Государственной службе по этнополитике и свободе совести в ответ на запрос NGL.media.

"По состоянию на 31.01.2026 года забронировано 5937 священнослужителей, в том числе 4412 священнослужителей, которые являются руководителями религиозных организаций и 1525 священнослужителей, работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора", — сообщили в Госэтнополитики.

Возможность оформить бронирование в июне 2025 года получили только руководители тех религиозных организаций, которые признаны "критически важными". А в ноябре бронирование получили и другие священнослужители, официально трудоустроенные не позднее 17 ноября 2025 года.

Для того, чтобы получить статус "критически важных", религиозные организации должны соответствовать определенным критериям. Это, в частности, регистрация не позднее 26 декабря 2024 года, своевременная финансовая отчетность и отсутствие связей с РПЦ РФ.

На начало февраля 2026 года "критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период" признаны 9216 религиозных организаций. Руководители и священнослужители в них имеют право бронирования.

Сейчас в рядах ВСУ служат почти 500 военных капелланов 13-ти различных религий и конфессий. Общая укомплектованность должностей капелланов и их помощников, как ранее отмечал начальник Службы военного капелланства Александр Вовкотеча, составляет около 40%.

Напомним, что 100% военнообязанных сотрудников "Укрпочты" имеют бронирование от мобилизации. Однако за это почтовый оператор несет потери — почти каждую неделю неизвестные поджигают отделения "Укрпочты". Причиной является то, что в них раздают повестки, считает гендиректор предприятия Игорь Смелянский.

Ранее мы также информировали, что в украинском законодательстве есть определенные ограничения, из-за которых военнообязанным могут отказать в бронировании или отменить отсрочку. В соответствии с нормами действующего законодательства, долг по уплате алиментов может стать основанием для отказа в бронировании.