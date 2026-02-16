Відсутність зв'язків із РПЦ: якi релігійні організації мають право бронювання

В Україні офіційне бронювання від мобілізації отримали майже 6 000 релігійних діячів. Найбільшу частку серед них становлять представники протестантизму та православ'я.

З тих, хто отримав офіційне бронювання від мобілізації, 40,7% представляють різні гілки протестантизму, а 28,8% становлять православні. Про це повідомили у Державній службі з етнополітики та свободи совісті у відповідь на запит NGL.media.

"Станом на 31.01.2026 року заброньовано 5937 священнослужителів, в тому числі 4412 священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій та 1525 священнослужителів, які працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору", – повідомили у Держетнополітики.

Можливість оформити бронювання к червні 2025 року отримали лише керівники тих релігійних організацій, які визнані "критично важливими". А у листопаді бронювання отримали і інші священнослужителі, офіційно працевлаштовані не пізніше 17 листопада 2025 року.

Для того, щоб отримати статус "критично важливих", релігійні організації мають бути відповідними певним критеріям. Це, зокрема, реєстрація не пізніше 26 грудня 2024 року, вчасна фінансова звітність та відсутність зв’язків із РПЦ РФ.

На початок лютого 2026 року "критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" визнані 9216 релігійних організацій. Керівники та священнослужителі в них мають право бронювання.

Зараз у лавах ЗСУ служать майже 500 військових капеланів 13-ти різних релігій та конфесій. Загальна укомплектованість посад капеланів та їхніх помічників, як раніше зазначав начальник Служби військового капеланства Олександр Вовкотеча, складає близько 40%.

Нагадаємо, що 100% військовозобов'язаних співробітників "Укрпошти" мають бронювання від мобілізації. Однак за це поштовий оператор зазнає втрат – майже щотижня невідомі підпалюють відділення "Укрпошти". Причиною є те, що в них роздають повістки, вважає гендиректор підприємства Ігор Смілянський.

Раніше ми також інформували, що в українському законодавстві є певні обмеження, через які військовозобов’язаним можуть відмовити у бронюванні або скасувати відстрочку. Відповідно до норм чинного законодавства, борг по сплаті аліментів може стати основою для відмови у бронюванні.