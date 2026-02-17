Російська православна церква швидко розширюється по всьому континенту: вона, з'явившись у понад 30 країнах Африки. Водночас Росія відкриває культурні та мовні центри та пропонує стипендії африканцям у своїх університетах.

Засоби масової інформації використовувалися у Африці Росією для відображення меседжів російської держави, з якою церква РПЦ була тісно пов'язана протягом більшої частини останнього тисячоліття, повідомляє Bloomberg. Кремлівські пропагандисти знайшли благодатний ґрунт в Африці, де поширені консервативні цінності та недовіра до США та Європи.

Континент довгий час був мішенню для впливу Росії. Радянський Союз підтримував деколоніалізацію та допомагав новим незалежним державам під час Холодної війни, тоді як Захід породжував недовіру своєю політикою, такою як байдужість щодо боротьби з апартеїдом у Південній Африці.Тепер, зіткнувшись із додатковими санкціями через війну в Україні, Москва намагається знову використати свої старі зв'язки "м'якої сили" за відсутності будь-якої значної економічної "твердої сили".

Відео дня

На перший погляд, Москва приділяє увагу континенту, з яким вона мала тісні зв'язки під час боротьби Африки за незалежність, у той час, коли США від нього віддаляються. Однак зростає занепокоєння щодо вербування Росією африканців для війни проти України, і нещодавно повідомлялося, що близько 300 осіб було вбито.

Багато з тих, хто зрештою пішов у бойові дії, думали, що влаштовуються на роботу охоронцями чи водіями, але натомість їх змусили підписувати контракти з армією та відправили на передову з мінімальною військовою підготовкою. Росія також залучає робочу силу для комплексу з виробництва дронів, обіцяючи молодим африканським жінкам працевлаштування в індустрії гостинності та освіти.

Останніми роками Китай домінував в Африці, ставши найбільшим торговельним партнером країн континенту та інвестуючи в дороги, залізниці та порти. Однак Кремль також спирається на ресурси африканських країн, щоб залучити новобранців для посилення своєї армії та у якості робочої сили, яка виробляє боєприпаси для Кремля.

Нагадаємо, що в Україні офіційне бронювання від мобілізації отримали майже шість тисяч релігійних діячів. Найбільшу частку серед них складають представники протестантських церков та православних священнослужителів. Для набуття статусу "критично важливих" релігійні організації повинні відповідати визначеним вимогам, зокрема не мати зв’язків із РПЦ РФ.

Раніше ми також інформували, ієрей РПЦ в Барнаулі Олександр Мікушин закликав вірян молитися після уповільнення роботи месенджера Telegram у Росії та масових скарг користувачів на перебої. Мікушин запропонував просити Бога, щоб він вплинув на чиновників Роскомнагляду та Мінцифри.