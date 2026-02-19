Президент США Дональд Трамп считает войну в Украине несправедливой не только для погибших с обеих сторон, но и для американских налогоплательщиков. Такую позицию озвучила пресс-секретарь Каролина Ливитт после завершения очередного раунда мирных переговоров в Женеве, сообщило издание.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт выступила в Вашингтоне после двух дней трехсторонних мирных переговоров в Женеве, которые завершились без прорыва, сообщает The Guardian. Она заявила, что был "достигнут значительный прогресс", и добавила обещания продолжать совместно работать над мирным соглашением".

Но Каролина Ливитт она также сказала, что Трамп считает ситуацию четырех лет войны "очень несправедливой не только для россиян и украинцев, которые потеряли жизни, но и для американского народа и американских налогоплательщиков, которые оплачивали счета за эти военные усилия, прежде чем президент Трамп положил им конец".

В марте прошлого года администрация Трампа приостановила поставки всей военной помощи США Украине. Она заблокировала важные поставки на миллиарды долларов, поскольку Белый дом усилил давление на Киев, чтобы тот достиг мирного соглашения с Россией. Позже США и их союзники разработали механизм, по которому в Украину поставляется оружие из американских запасов, приобретенных за средства стран НАТО.

Напомним, что для президента США Дональда Трампа нарушение Кремлем так называемого"энергетического перемирия" не стало неожиданностью, считает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Во время брифинга 3 февраля она, отвечая на вопрос журналистов о срыве договоренности, подчеркнула, что американский лидер и в дальнейшем выступает за дипломатическое урегулирование. В то же время один из репортеров отметил, что ночной удар по Украине был одним из самых мощных за последний месяц.

Ранее мы также информировали, что Кэролайн Ливитт прокомментировала ситуацию вокруг судна "Bella 1", которое под российским флагом переименовали в "Marinera". По ее словам, экипажу танкера может грозить судебное преследование за нарушение федерального законодательства США. История со скандальным теневым судном, которое пыталось избежать санкций, изменив порт приписки и название, продолжается.