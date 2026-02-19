Президент США Дональд Трамп вважає війну в Україні несправедливою не лише для загиблих з обох сторін, а й для американських платників податків. Таку позицію озвучила речниця Кароліна Лівітт після завершення чергового раунду мирних переговорів у Женеві, повідовило видання.

Речниця Білого дому Кароліна Лівітт виступила у Вашингтоні після двох днів тристоронніх мирних переговорів у Женеві, які завершилися без прориву, повідомляє The Guardian. Вона заявила, що було "досягнуто значного прогресу", та додала обіцянки продовжувати спільно працювати над мирною угодою".

Але Кароліна Лівітт вона також сказала, що Трамп вважає ситуацію чотирьох років війни "дуже несправедливою не лише для росіян та українців, які втратили життя, але й для американського народу та американських платників податків, які оплачували рахунки за ці воєнні зусилля, перш ніж президент Трамп поклав їм край".

У березні минулого року адміністрація Трампа призупинила постачання всієї військової допомоги США Україні. Вона заблокувала важливі поставки на мільярди доларів, оскільки Білий дім посилив тиск на Київ, щоб той досяг мирної угоди з Росією. Пізніше США та їхні союзники розробили механізм, за яким в Україну постачається зброя з американських запасів, придбаних за кошти країн НАТО.

Нагадаємо, що для президента США Дональда Трампа порушення Кремлем так званого "енергетичного перемир’я" не стало несподіванкою, вважає речниця Білого дому Керолайн Лівітт. Під час брифінгу 3 лютого вона, відповідаючи на запитання журналістів щодо зриву домовленості, наголосила, що американський лідер і надалі виступає за дипломатичне врегулювання. Водночас один із репортерів зауважив, що нічний удар по Україні був одним із найпотужніших за останній місяць.

Раніше ми також інформували, що Керолайн Лівітт прокоментувала ситуацію довкола судна "Bella 1", яке під російським прапором перейменували на "Marinera". За її словами, екіпажу танкера може загрожувати судове переслідування за порушення федерального законодавства США. Історія зі скандальним тіньовим судном, яке намагалося уникнути санкцій, змінивши порт приписки та назву, триває.