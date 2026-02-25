Трамп вспомнил Украину во время выступления в Конгрессе и назвал войну "резней"

Президент США Дональд Трамп впервые за время своего второго срока в Белом доме выступил с посланием о положении страны на совместном заседании Конгресса в зале Палаты представителей Капитолия в Вашингтоне и говорил почти два часа, заявив, что тяжело работает, чтобы закончить войну в Украине.

"Мы работаем очень тяжело, чтобы закончить девятую войну — убийства и резню между Украиной и Россией. 25 тысяч солдат погибает ежемесячно. Вдумайтесь в это. Эта война никогда бы не случилась, если бы я был президентом. Как президент, я буду устанавливать мир везде, где смогу. Но я никогда не буду упускать шанса ответить на угрозу США там, где мы обязаны это сделать. Именно поэтому недавно американские военные уничтожили ядерную программу Ирана во время операции "Midnight Hammer", — заявил Трамп в своей речи.

Но немедленно сообщил, что хотя "Полуночный молот" и "уничтожил" ядерную программу Ирана (на самом деле этого не произошло), но в Иране все начали заново.

"Их предупреждали, чтобы они не предпринимали никаких будущих попыток возобновить свою программу вооружений, в частности ядерное оружие. Однако они продолжают начинать все заново. Мы ее уничтожили, а они хотят начать все сначала — и сейчас снова преследуют свои зловещие амбиции", — сказал Трамп.

В заключение Трамп заявил, что по-прежнему предпочитает заключить сделку.

Затем он добавил: "Но одно несомненно: я никогда не позволю главному в мире спонсору терроризма, каким он, безусловно, является ядерным оружием. Этого нельзя допустить".

До этого американский президент перечислял восемь "войн", которые, как утверждает, смог завершить за свой срок. В перечень вошли "конфликты" между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Конго и Руандой, а также конфликт в Газе.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на анонимные источники, в котором отмечается, что Белый дом настаивает на подписании мирного соглашения между Украиной и Россией до 4 июля — Дня независимости США. Однако высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО не видят признаков готовности Кремля к перемирию, а предыдущие три раунда мирных переговоров в 2026 году в Абу-Даби и Женеве не дали результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это заявление, заявив, что оно для него "новое". И ранее об этих сроках никто из украинской переговорной группы не слышал.