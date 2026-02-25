Трамп згадав Україну під час виступу у Конгресі та назвав війну "різаниною"

Президент США Дональд Трамп вперше за час свого другого строку в Білому домі виступив із посланням про становище країни на спільному засіданні Конгресу в залі Палати представників Капітолію у Вашингтоні і говорив майже дві години, заявивши, що важко працює, аби закінчити війну в Україні.

"Ми працюємо дуже важко, щоб закінчити дев'яту війну — вбивства й різанину між Україною та Росією. 25 тисяч солдатів гине щомісяця. Вдумайтесь у це. Ця війна ніколи б не трапилася, якби я був президентом. Як президент, я буду встановлювати мир усюди, де зможу. Але я ніколи не втрачатиму шансу відповісти на загрозу США там, де ми зобов'язані це зробити. Саме тому нещодавно американські військові знищили ядерну програму Ірану під час операції "Midnight Hammer", — заявив Трамп у своїй промові.

Але негайно повідомив, що хоча "Опівнічний молот" і "знищив" ядерну програму Ірану (насправді цього не сталось), але в Ірані все почали знов.

Відео дня

"Їх попереджали, щоб вони не робили жодних майбутніх спроб відновити свою програму озброєнь, зокрема ядерну зброю. Проте вони продовжують починати все заново. Ми її знищили, а вони хочуть почати все спочатку — і зараз знову переслідують свої зловісні амбіції ", — сказав Трамп.

На закінчення Трамп заявив, що, як і раніше, воліє укласти угоду.

Потім він додав: "Але одне безсумнівно: я ніколи не дозволю головному у світі спонсору тероризму, яким він, безумовно, є ядерною зброєю. Цього не можна допустити".

До цього американський президент перераховував вісім "війн", які, як стверджує, спромігся завершити за свій строк. До переліку увійшли "конфлікти" між Камбоджею й Таїландом, Пакистаном й Індією, Косово й Сербією, Ізраїлем та Іраном, Вірменією та Азербайджаном, Конго та Руандою, а також конфлікт у Газі.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало матеріал із посиланням на анонімні джерела, у якому зазначається, що Білий дім наполягає на підписанні мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня — Дня незалежності США. Проте високопоставлені чиновники ЄС та НАТО не бачать ознак готовності Кремля до перемир’я, а попередні три раунди мирних переговорів у 2026 році в Абу-Дабі та Женеві не дали результатів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву, заявивши, що вона для нього "нова". І раніше про ці строки ніхто з української переговорної групи не чув.