Трамп згадав Україну під час виступу у Конгресі та назвав війну "різаниною"
Президент США Дональд Трамп вперше за час свого другого строку в Білому домі виступив із посланням про становище країни на спільному засіданні Конгресу в залі Палати представників Капітолію у Вашингтоні і говорив майже дві години, заявивши, що важко працює, аби закінчити війну в Україні.
"Ми працюємо дуже важко, щоб закінчити дев'яту війну — вбивства й різанину між Україною та Росією. 25 тисяч солдатів гине щомісяця. Вдумайтесь у це. Ця війна ніколи б не трапилася, якби я був президентом. Як президент, я буду встановлювати мир усюди, де зможу. Але я ніколи не втрачатиму шансу відповісти на загрозу США там, де ми зобов'язані це зробити. Саме тому нещодавно американські військові знищили ядерну програму Ірану під час операції "Midnight Hammer", — заявив Трамп у своїй промові.
Але негайно повідомив, що хоча "Опівнічний молот" і "знищив" ядерну програму Ірану (насправді цього не сталось), але в Ірані все почали знов.
"Їх попереджали, щоб вони не робили жодних майбутніх спроб відновити свою програму озброєнь, зокрема ядерну зброю. Проте вони продовжують починати все заново. Ми її знищили, а вони хочуть почати все спочатку — і зараз знову переслідують свої зловісні амбіції ", — сказав Трамп.
На закінчення Трамп заявив, що, як і раніше, воліє укласти угоду.
Потім він додав: "Але одне безсумнівно: я ніколи не дозволю головному у світі спонсору тероризму, яким він, безумовно, є ядерною зброєю. Цього не можна допустити".
До цього американський президент перераховував вісім "війн", які, як стверджує, спромігся завершити за свій строк. До переліку увійшли "конфлікти" між Камбоджею й Таїландом, Пакистаном й Індією, Косово й Сербією, Ізраїлем та Іраном, Вірменією та Азербайджаном, Конго та Руандою, а також конфлікт у Газі.
Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало матеріал із посиланням на анонімні джерела, у якому зазначається, що Білий дім наполягає на підписанні мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня — Дня незалежності США. Проте високопоставлені чиновники ЄС та НАТО не бачать ознак готовності Кремля до перемир’я, а попередні три раунди мирних переговорів у 2026 році в Абу-Дабі та Женеві не дали результатів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю заяву, заявивши, що вона для нього "нова". І раніше про ці строки ніхто з української переговорної групи не чув.