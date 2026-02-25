Ядерное оружие для Украины: в Китае прокомментировали заявление СВР РФ

На днях Служба внешней разведки РФ внезапно заговорила о том, что Великобритания и Франция якобы активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средства его доставки. Позже глава Кремля Владимир Путин также затронул эту тему.

Комментируя заявление России о том, что Лондон и Париж рассматривают возможность передачи Киеву ядерного оружия или связанных с ним возможностей, представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что внешнеполитическое ведомство КНР не располагает такой информацией, пишет Global Times.

Чиновница подчеркнула, что у нее нет соответствующей информации.

По ее словам, международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны неукоснительно соблюдаться.

Спикер МИД отметила, что переговоры по украинскому кризису начались, и выразила надежду, что все стороны воспользуются возможностью для достижения "всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения".

"Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к недопониманию и просчетам или даже к эскалации ситуации", — отметила она.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что якобы Украина рассматривает возможность использования "ядерного компонента" и может атаковать российские газопроводы на дне Черного моря, в частности "Турецкий поток" и "Голубой поток". По его словам, такие действия якобы поддерживаются западными спецслужбами. В ответ Путин приказал ФСБ усилить охрану энергетической и транспортной инфраструктуры России и предупредил, что враги Москвы пожалеют, если будут слишком сильно на нее давить.

Более того, после заявления главы РФ с очередными угрозами выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В частности, он заявил, что Россия имеет право на "симметричный ответ", если Франция и Великобритания передадут ядерное оружие Украине.