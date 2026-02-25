Ядерна зброя для України: у Китаї прокоментували заяву СЗР РФ

Днями Служба зовнішньої розвідки РФ раптово заговорила про те, що Великобританія і Франція нібито активно працюють над вирішенням питань надання Україні ядерної зброї та засобів її доставки. Пізніше глава Кремля Володимир Путін також торкнувся цієї теми.

Коментуючи заяву Росії про те, що Лондон і Париж розглядають можливість передання Києву ядерної зброї або пов'язаних із нею можливостей, представниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що зовнішньополітичне відомство КНР не має такої інформації, пише Global Times.

Чиновниця підкреслила, що не має відповідної інформації.

За її словами, міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї мають неухильно дотримуватися.

Речниця МЗС зазначила, що переговори щодо української кризи розпочалися, і висловила сподівання, що всі сторони скористаються можливістю для досягнення "всеосяжної, міцної та обов'язкової мирної угоди".

"Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій і проявляти стриманість, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до непорозумінь і прорахунків або навіть до ескалації ситуації", — зазначила вона.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито Україна розглядає можливість використання "ядерного компонента" і може атакувати російські газопроводи на дні Чорного моря, зокрема "Турецький потік" і "Блакитний потік". За його словами, такі дії нібито підтримуються західними спецслужбами. У відповідь Путін наказав ФСБ посилити охорону енергетичної та транспортної інфраструктури Росії і попередив, що вороги Москви пошкодують, якщо будуть занадто сильно на неї тиснути.

Ба більше, після заяви глави РФ з черговими погрозами виступив заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Зокрема, він заявив, що Росія має право на "симетричну відповідь", якщо Франція і Велика Британія передадуть ядерну зброю Україні.