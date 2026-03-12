Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что сценарии зомби-апокалипсиса, которые показаны в игре и сериале The Last of Us, якобы могут стать реальностью из-за современных биотехнологий. По его словам, исследования в США позволяют якобы контролировать распространение болезней и изучать генетическую устойчивость людей к различным заболеваниям.

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", в статье для журнала "Эксперт" Медведев заявил, что США якобы создали глобальную сеть лабораторий двойного назначения, расположенных в разных регионах мира — на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и странах СНГ. По его данным, количество таких лабораторий достигает около 400.

Он также подчеркнул, что результаты этих исследований якобы позволяют регулировать распространение эпидемий и оценивать генетические особенности людей, влияющие на их устойчивость к болезням. По словам Медведева, именно это, якобы, делает сценарии, подобные зомби-апокалипсису из The Last of Us, потенциально возможными.

"Результаты исследований позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням. Поэтому через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале The Last of Us, может стать реальностью", — сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на возможное использование новых патогенов для формирования очагов опасных инфекций вблизи границ государств, которые, по его словам, могут маскироваться под естественные процессы. При этом, по его мнению, такие очаги якобы способны распространяться на национальном или даже глобальном уровне.

Также Медведев отметил, что развитие синтетической биологии, технологий редактирования генома и составления вирусов из цифровых последовательностей создает, якобы, серьезные риски для человечества, в частности из-за возможного использования биологического оружия и попадания его в руки террористических организаций.

