"Зомбі-апокаліпсис може стати реальністю": Медведєв звинуватив США у біологічних експериментах

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив думку, що сценарії зомбі-апокаліпсису, які показані у грі та серіалі The Last of Us, нібито можуть стати реальністю через сучасні біотехнології. За його словами, дослідження в США дозволяють, начебто, контролювати поширення хвороб та вивчати генетичну стійкість людей до різних захворювань.

Як повідомляє російське агентство "РИА Новости", у статті для журналу "Эксперт" Медведєв заявив, що США нібито створили глобальну мережу лабораторій подвійного призначення, розташованих у різних регіонах світу — на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, Африці та країнах СНД. За його даними, кількість таких лабораторій сягає близько 400.

Він також підкреслив, що результати цих досліджень нібито дозволяють регулювати поширення епідемій і оцінювати генетичні особливості людей, що впливають на їхню стійкість до хвороб. За словами Медведєва, саме це, нібито, робить сценарії, подібні до зомбі-апокаліпсису з The Last of Us, потенційно можливими.

"Результати досліджень дозволяють США керувати поширенням епідемій і вивчати генетичні фактори, що впливають на стійкість людей до різних хвороб. Тож через деякий час зомбі-апокаліпсис, показаний самими американцями у грі та серіалі The Last of Us, може стати реальністю", — сказав він.

Крім того, він звернув увагу на можливе використання нових патогенів для формування осередків небезпечних інфекцій поблизу кордонів держав, які, за його словами, можуть маскуватися під природні процеси. При цьому, на його думку, такі осередки нібито здатні поширюватися на національному або навіть глобальному рівні.

Також Медведєв зазначив, що розвиток синтетичної біології, технологій редагування геному та складання вірусів із цифрових послідовностей створює, нібито, серйозні ризики для людства, зокрема через можливе використання біологічної зброї та потрапляння її в руки терористичних організацій.

Нагадаємо, що заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Третя світова війна майже почалася, і може спалахнути через політику Дональда Трампа та дії США і їхніх союзників щодо Ірану. Він також зазначив, що загострення конфлікту може спонукати Іран до розробки ядерної зброї, а Захід, за його оцінкою, побоюється прямого зіткнення з Росією.

Також Фокус писав, що Медведєв відреагував на операцію США та Ізраїлю по ядерних обʼєктах Ірану 28 лютого. Зокрема. він назвав переговори з Тегераном "операцією прикриття", і додав, що США існують лише 249 років, тоді як Перська імперія налічує понад 2500 років.