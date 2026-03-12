Новые линии электроэнергии и дроны: о чем договорились Зеленский с президентом Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан договорились о совместном производстве дронов и строительстве новых линий поставки электричества.

Соответствующие документы о начале сотрудничества руководители стран подписали 12 марта 2026 года. Об этом они сообщили во время общения с медиа.

Зеленский рассказал, что учитывая масштабную угрозу дронов, Украина и Румыния усиливают оборонное сотрудничество. Это будет совместное производство дронов, которое, по словам Дана, разместят на территории Румынии.

Также президент Украины сообщил о работе над расширением энергетического трансграничного сотрудничества.

"Мы строим две линии поставки электричества. Это может поддержать наши регионы, в частности, Черновицкую область, а Румынии поможет стать сильнее, с точки зрения обеспечения энергетической безопасности в нашей части Европы. Соответствующий документ о строительстве интерконнекторов сегодня также подписан", — рассказал Зеленский.

Также президент Украины сообщил о возможности реализации совместных проектов в сфере добычи в Черноморском шельфе и нефтегазовом секторе.

Напомним, что 12 марта в интервью Politico Владимир Зеленский заявил, что Украина уже продемонстрировала множество компромиссов, однако не готова отдать Владимиру Путину страну. Именно поэтому Киев укрепляет собственную армию и поддерживает экономику.

Также Зеленский отметил, что конфликт между Украиной и Венгрией гораздо шире, чем личная неприязнь украинского президента и Орбана. По мнению Зеленского, премьер-министр Венгрии делает все то же, что и Путин, за исключением прямых ударов дронами и ракетами и вторжения своей армии на территорию Украины.