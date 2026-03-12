Нові лінії електроенергії та дрони: про що домовилися Зеленський з президентом Румунії

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан домовилися про спільне виробництво дронів та будівництво нових ліній постачання електрики.

Відповідні документи про початок співпраці очільники країн підписали 12 березня 2026 року. Про це вони повідомили під час спілкування з медіа.

Зеленський розказав, що з огляду на масштабну загрозу дронів, Україна та Румунія посилюють оборонну співпрацю. Це буде спільне виробництво дронів, яке, за словами Дана, розмістять на території Румунії.

Також президент України повідомив про роботу над розширенням енергетичної транскордонної співпраці.

“Ми будуємо дві лінії постачання електрики. Це може підтримати наші регіони, зокрема, Чернівецьку область, а Румунії допоможе стати сильніше, з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Відповідний документ про будівництво інтерконекторів сьогодні також підписано”, — розказав Зеленський.

Також президент України повідомив про можливість реалізації спільних проєктів у сфері видобутку у Чорноморському шельфі та нафтогазовому секторі.

Нагадаємо, що 12 березня в інтерв'ю Politico Володимир Зеленський заявив, що Україна вже продемонструвала безліч компромісів, проте не готова віддати Володимиру Путіну країну. Саме тому Київ зміцнює власну армію та підтримує економіку.

Також Зеленський зазначив, що конфлікт між Україною та Угорщиною набагато ширший, ніж особиста неприязнь українського президента та Орбана. На думку Зеленського, прем'єр-міністр Угорщини робить все те саме, що й Путін, за виключеням прямих ударів дронами і ракетами та вторгнення своєї армії на територію України.