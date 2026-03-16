Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с заявлениями об Украине и собственной роли в развитии ее энергетической системы. В частности он утверждает, что страна продолжает существовать благодаря энергетической инфраструктуре, заложенной во время его работы в правительстве.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, возглавлявший правительство в 2010-2014 годах, выступил в эфире российского "Радио Sputnik". Во время разговора осужденный заочно за государственную измену бывший глава правительства заявил, что современная энергетическая система Украины в значительной степени сформировалась во время его работы на посту главы правительства.

"Она выживает сейчас. Но то, что мы заложили в сферу энергетики, позволяет ей существовать. Не просто замерзнуть в ледяной пустыне, а существовать. Это для меня является предметом определенного удовлетворения, а с другой стороны, предметом сожаления", — заявил Николай Азаров.

Бывший экс-премьер, сбежавший в Россию, утверждал, что основы функционирования украинской экономики и энергетической системы были сформированы еще в предыдущие годы, а нынешняя власть демонстрирует полную некомпетентность.

"Потому что все это используется против украинского народа. Ведь наверху стоят болваны. Ну просто реально идиоты. Зеленский — его не назовешь ни умным человеком, ни образованным, ни знающим. Он никто", — добавил Азаров.

Напомним, что Николай Азаров, который после Революции достоинства уехал в Россию, ранее публично критиковал заявления украинских властей относительно мирных инициатив. В частности, он возмущался словами президента Владимира Зеленского о различных вариантах мирного плана. Экс-премьер также делал резкие заявления в адрес руководства Украины.

Ранее мы также информировали, что после побега в Россию Николай Азаров проживает на ее территории и получает там финансовое обеспечение. В частности, он имеет государственную охрану, получает около 50 тысяч рублей выплат и пользуется домом, который был предоставлен ему российскими властями.