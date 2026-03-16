"Це для мене предмет жалю": Азаров заявив, що Україна існує завдяки його роботі

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров виступив із заявами про Україну та власну роль у розвитку її енергетичної системи. Зокрема він стверджує, що країна продовжує існувати завдяки енергетичній інфраструктурі, закладеній під час його роботи в уряді.

Екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, який очолював уряд у 2010–2014 роках, виступив в ефірі російського "Радио Sputnik". Під час розмови засуджений заочно за державну зраду колишній глава уряду заявив, що сучасна енергетична система України значною мірою сформувалася під час його роботи на посаді глави уряду.

"Вона виживає зараз. Але те, що ми заклали в сферу енергетики, дозволяє їй існувати. Не просто замерзнути в крижаній пустелі, а існувати. Це для мене є предметом певного задоволення, а з іншого боку, предметом жалю", — заявив Микола Азаров.

Колишній екс-прем'єр, що втік до Росії, стверджував, що основи функціонування української економіки та енергетичної системи були сформовані ще в попередні роки, а нинішня влада демонструє повну некомпетентність.

Відео дня

"Тому що все це використовується проти українського народу. Адже нагорі стоять бовдури. Ну просто реально йолопи. Зеленський — його не назвеш ні розумною людиною, ні освіченою, ні знаючою. Він ніхто", — додав Азаров.

Нагадаємо, що Микола Азаров, який після Революції гідності виїхав до Росії, раніше публічно критикував заяви української влади щодо мирних ініціатив. Зокрема, він обурювався словами президента Володимира Зеленського про різні варіанти мирного плану. Екс-прем’єр також робив різкі заяви на адресу керівництва України.

Раніше ми також інформували, що після втечі до Росії Микола Азаров проживає на її території та отримує там фінансове забезпечення. Зокрема, він має державну охорону, отримує близько 50 тисяч рублів виплат і користується будинком, який був наданий йому російською владою.