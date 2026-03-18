Назвала детей с заболеваниями "деб*лами": депутат облсовета попала в скандал

Во время заседания комиссии депутат Днепропетровского областного совета Елена Чиркова сделала резонансное заявление относительно детей с генетическими заболеваниями, использовав оскорбительную лексику. Инцидент произошел на фоне обсуждения критической ситуации с финансированием Межобластного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики им.

Во время видеоконференции депутат Елена Чиркова, которая ранее баллотировалась в облсовет от запрещенной партии "ОПЗЖ", допустила оскорбительные высказывания в отношении детей с генетическими болезнями, сообщило медиа СВОИ 18 марта. Это произошло на заседании комиссии, где обсуждался вопрос дофинансирования центра имени Веропотвеляна. Кроме того, она предложила заведению изменить подход к финансированию и искать возможности самообеспечения, в частности путем привлечения креативного менеджера.

"Цель была такая — поддержка государственной программы, чтобы у нас не было деб*лей и прочих", — заявила депутат Елена Чиркова.

Отмечается, что секретарь комиссии Татьяна Чабанова не сделала замечания относительно таких высказываний, несмотря на очевидное нарушение этических норм.

В то же время ситуация вокруг Межобластного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики им. Веропотвеляна остается сложной. Из-за недостаточного финансирования со стороны НСЗУ заведение уже две недели не проводит обследование новорожденных, поскольку не имеет необходимых диагностических систем.

За это время накопилось около тысячи тест-бланков, а среди новорожденных могут быть дети с наследственными заболеваниями, которые нуждаются в срочной диагностике и лечении. Генеральный директор центра Николай Веропотвелян обратился к областным властям с просьбой о дофинансировании. В ответ председатель бюджетной комиссии облсовета Татьяна Чабанова предложила учреждению перейти на самообеспечение.

"Нужно что-то делать, чтобы больше зарабатывать. Нужно не ждать и сидеть", — сказала секретарь бюджетной комиссии Татьяна Чабанова.

Она также заявила, что если до мая ситуация не изменится, может быть поднят вопрос о реорганизации центра. Это может привести к потере его самостоятельности и части функций.

Медиа СВОИ планирует обратиться в комиссию по депутатской этике из-за недопустимых высказываний Елены Чирковой. На момент публикации новости Елена Чиркова не комментировала распространенное в сети видео.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" заявил об усталости среди парламентариев и возможности сложения мандатов. По его словам, часть депутатов недовольна уровнем зарплаты в 50-60 тысяч гривен. Они считают ее недостаточной, учитывая ответственность и расходы.

Ранее мы также информировали, что в Верховной Раде начали ремонт большой люстры весом более трех тонн, которую опустили в сессионный зал для обслуживания. Ее чистят и заменяют лампы. Конструкция расположена непосредственно под куполом парламента и требует регулярного технического ухода.