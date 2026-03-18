Назвала дітей із захворюваннями "деб*лами": депутатка облради потрапила в скандал

Під час засідання комісії депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова зробила резонансну заяву щодо дітей із генетичними захворюваннями, використавши образливу лексику. Інцидент стався на тлі обговорення критичної ситуації з фінансуванням Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики ім. П.М. Веропотвеляна.

Під час відеоконференції депутатка Олена Чиркова, яка раніше балотувалася до облради від забороненої партії "ОПЗЖ", допустила образливі висловлювання щодо дітей із генетичними хворобами, повідомило медіа СВОЇ 18 березня. Це сталося на засіданні комісії, де обговорювали питання дофінансування центру імені Веропотвеляна. Крім того, вона запропонувала закладу змінити підхід до фінансування і шукати можливості самозабезпечення, зокрема шляхом залучення креативного менеджера.

"Мета була така – підтримка державної програми, щоб у нас не було деб*лів і прочих", — заявила депутатка Олена Чиркова.

Зазначається, що секретарка комісії Тетяна Чабанова не зробила зауваження щодо таких висловлювань, попри очевидне порушення етичних норм.

Водночас ситуація навколо Міжобласного центру медичної генетики і пренатальної діагностики ім. Веропотвеляна залишається складною. Через недостатнє фінансування з боку НСЗУ заклад уже два тижні не проводить обстеження новонароджених, оскільки не має необхідних діагностичних систем.

За цей час накопичилося близько тисячі тест-бланків, а серед новонароджених можуть бути діти зі спадковими захворюваннями, які потребують термінової діагностики та лікування. Генеральний директор центру Микола Веропотвелян звернувся до обласної влади з проханням про дофінансування. У відповідь голова бюджетної комісії облради Тетяна Чабанова запропонувала закладу перейти на самозабезпечення.

"Потрібно щось робити, щоб більше заробляти. Потрібно не чекати і сидіти", — сказала секретарка бюджетної комісії Тетяна Чабанова.

Вона також заявила, що якщо до травня ситуація не зміниться, може бути порушене питання про реорганізацію центру. Це може призвести до втрати його самостійності та частини функцій.

Медіа СВОЇ планує звернутися до комісії з депутатської етики через неприпустимі висловлювання Олени Чиркової. На момент публікації новини Олена Чиркова не коментувала поширене в мережі відео.

Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу" заявив про втому серед парламентарів і можливість складання мандатів. За його словами, частина депутатів незадоволена рівнем зарплати у 50–60 тисяч гривень. Вони вважають її недостатньою з огляду на відповідальність і витрати.

Раніше ми також інформували, що у Верховній Раді розпочали ремонт великої люстри вагою понад три тонни, яку опустили в сесійну залу для обслуговування. Її чистять і замінюють лампи. Конструкція розташована безпосередньо під куполом парламенту і потребує регулярного технічного догляду.