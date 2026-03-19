Помогала мужчинам выезжать через систему "Шлях": ВАКС осудил нардепа Марченко на два года

Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор по делу народного депутата Людмилы Марченко и ее помощницы Анастасии Колесник. Они были уличены в получении взятки, за что помогали в пересечении границы.

Обе фигурантки дела получили по 2 года лишения свободы. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП не назвали фамилии, однако, по данным антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine, речь идет именно о Марченко и ее помощнице.

В дополнение Марченко потеряла на три года право занимать должности в органах государственной власти. Зато Колесник лишена права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины, сроком на три года.

В ВАКС напомнили, что Марченко и Колесник обещали помочь мужчинам получить решение о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях". В целом они получили две взятки — 6 и 5,3 тысячи долларов.

Первая информация о возможной сделке нардепа от "Слуги народа" поступила 5 июля 2023 года от экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Впоследствии в НАБУ сообщили о задержании помощницы неназванного депутата ВР во время получения взятки за оформление разрешения на выезд за границу военнообязанным. По информации правоохранителей, группа лиц получала "вознаграждения" за внесение в систему "Шлях" данных, которые позволяли пересекать границу.

Позже пресс-служба НАБУ опубликовала детали дела. Выяснилось, что подозрение получили сама депутат Марченко и ее помощница. Они обе могут быть причастны к получению взятки в размере 5 тысяч долларов.

Следователи вели видеонаблюдение за имением Марченко. На кадры попал момент, когда помощница принесла ей 2 800 долларов и как позже парламентарий пыталась перебросить деньги через забор, чтобы избавиться от улик против себя.

При этом Давид Арахамия, глава фракции "Слуг народа" в парламенте, заверил, что Людмилу Марченко исключили из фракции и вскоре исключат из рядов партии.