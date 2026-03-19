Допомагала чоловікам виїжджати через систему "Шлях": ВАКС засудив нардепку Марченко на два роки

Вищий антикорупційний суд України виніс вирок у справі народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці Анастасії Колеснік. Вони були викриті на отриманні хабаря, за що допомагали у перетині кордону.

Обидві фігурантки справи отримали по 2 роки позбавлення волі. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП не назвали прізвища, однак, за даними антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine, йдеться саме про Марченко та її помічницю.

На додачу Марченко втратила на три роки право обіймати посади в органах державної влади. Натомість Колеснік позбавлена права обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов’язана з оформленням дозволів громадянам на виїзд з України, строком на три роки.

У ВАКС нагадали, що Марченко та Колеснік обіцяли допомогти чоловікам отримати рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях". Загалом вони отримали два хабара — 6 та 5,3 тисячі доларів.

Відео дня

Перша інформація про можливу оборудку нардепки від "Слуги народу" надійшла 5 липня 2023 року від екснардепа Ігоря Мосійчука.

Згодом у НАБУ повідомили про затримання помічниці неназваного депутата ВР під час отримання хабаря за оформлення дозволу на виїзд за кордон військовозобов’язаним. За інформацією правоохоронців, група осіб отримувала "винагороди" за внесення в систему "Шлях" даних, які дозволяли перетинати кордон.

Пізніше пресслужба НАБУ опублікувала деталі справи. З’ясувалося, що підозру отримали сама депутатка Марченко та її помічниця. Вони обидві можуть бути причетні до отримання хабаря в розмірі 5 тисяч доларів.

Слідчі вели відеоспостереження за маєтком Марченко. На кадри потрапив момент, коли помічниця принесла їй 2 800 доларів і як пізніше парламентарка намагалася перекинути гроші через паркан, щоб позбутися доказів проти себе.

При цьому Давид Арахамія, очільник фракції "Слуг народу" у парламенті, запевнив, що Людмилу Марченко виключили з фракції й незабаром виключать з лав партії.