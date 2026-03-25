Мэра областного центра в Украине досрочно отправили в отставку: что известно

38 депутатов Луцкого городского совета поддержали увольнение главы города Игоря Полищука. До этого он написал заявление о своей отставке.

Также депутаты проголосовали "за" досрочное прекращение полномочий секретаря Луцкого городского совета Юрия Безпятка. Об этом сообщает издание "Волынские новости"

Игорь Полищук отрицает, что увольняется из-за обысков НАБУ, и заявил, что сам принял такое решение, но не хочет детализировать.

"Обстоятельства, которые побудили меня к написанию заявления, детализировать не считаю нужным", — пояснил он.

Также он поблагодарил жителей Луцкой общины за поддержку, конструктивную критику и подсказки.

На момент публикации новости после голосования депутаты городского совета объявили перерыв, ведь дальше они собираются избрать секретаря Луцкого городского совета, который станет и.о. городского головы.

В декабре 2025 года НАБУ провело обыски дома и на рабочем месте у Игоря Полищука, а также в кабинете председателя Волынского облсовета Григория Недопада. Подозрения получили депутаты областного и городского советов.

