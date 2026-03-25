Мера обласного центру в Україні достроково відправили у відставку: що відомо

38 депутатів Луцької міської ради підтримали звільнення очільника міста Ігоря Поліщука. До цього він написав заяву про свою відставку.

Також депутати проголосували "за" дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка. Про це повідомляє видання "Волинські новини"

Ігор Поліщук заперечив, що звільняється через обшуки НАБУ, та заявив, що сам ухвалив таке рішення, але не хоче деталізувати.

"Обставини, які спонукали мене до написання заяви, деталізувати не вважаю за потрібне", — пояснив він.

Також він подякував жителям Луцької громади за підтримку, конструктивну критику та підказки.

На момент публікації новини після голосування депутати міської ради оголосили перерву, адже далі вони збираються обрати секретаря Луцької міської ради, який стане в.о. міського голови.

Відео дня

У грудні 2025 року НАБУ провело обшуки вдома та на робочому місці у Ігоря Поліщука, а також у кабінеті голови Волинської облради Григорія Недопада. Підозри отримали депутати обласної та міської рад.

