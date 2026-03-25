Следующим президентом Украины будет Зеленский, — Кулеба

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что выборы, как президентские, так и парламентские — необходимы. И по его мнению, президентом Украины вновь станет Владимир Зеленский.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, когда они разговаривали на тему того, когда в Украине пройдут президентские выборы.

"Как по моему мнению, то в Украине надо срочно проводить и президентские, и парламентские", — сказал Кулеба, ответив утвердительно на ремарку "даже в условиях войны".

"Ну, а если война еще на 10 лет? Ну, извините, вот в 2022-м году, в 2022-м году там мы до конца года надеемся, что война закончится. Мы каждый год надеемся, что закончится и каждый год на следующий год планируем выборы. Ну, все же бегают. Выборы, выборы, выборы. Я всем всегда говорил, кто ко мне прибегал, что, уважаемые, не будет никаких выборов. О чем вы говорите? Будет война", — пояснил Кулеба.

Відео дня

Но несмотря на то, что все хотят, чтобы война закончилась в этом году победой Украины, если война будет продолжаться еще 5-10 лет, то выборы необходимы, считает бывший министр.

"Это же нам самим нужно для того, чтобы просто у нас как бы происходило обновление политической жизни и обновление страны", — сказал он, пояснив, что понимает все риски.

На вопрос Дмитрия Гордона, кто будет следующим президентом Украины, Кулеба ответил, что это снова будет Владимир Зеленский.

"Объективно, он лидер военного времени. Он более успешный президент военного времени, чем мирного времени. Он справится с этой с этой ролью", — сказал Кулеба.

Он признал, что у него с этим "проблем нет", но украинцы могут чувствовать какую-то усталость и несогласие, потому что хочется "что-то новое". Но когда на кону выживание государства, то Зеленский с этой задачей справится.

А парламентские выборы, по мнению Кулебы, нужны именно для того, чтобы восстановить конституционный баланс в стране: "Чтобы была нормальная коалиция, чтобы зашли люди, ветераны, волонтеры, свежие молодые политики, чтобы они взяли долю ответственности за страну на себя. Ну да, эти уже устали. Чтобы президент сфокусировался на тех вещах, которые ему отведены конституцией".

Напомним, выборы в Украине будут проведены, но лишь после отмены военного положения. При этом для организации избирательных процессов нужно будет около шести месяцев.

В Верховной Раде готовят комплексный законопроект, который должен определить порядок проведения выборов после завершения войны. По словам Руслана Стефанчука, представить наработанный документ в сессионном зале планируют уже в ближайшее время.