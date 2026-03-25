Наступним президентом України буде Зеленський, — Кулеба

Колишній міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає, що вибори, як президентські, так і парламентські – необхідні. І на його думку, президентом України знов стане Володимир Зеленський.

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, коли вони розмовляли на тему того, коли в Україні пройдуть президентські вибори.

"Як на мою думку, то в Україні треба терміново проводити і президентські, і парламентські", - сказав Кулеба, відповівши ствердно на ремарку "навіть за умов війни".

"Ну, а якщо війна ще на 10 років? Ну, вибачте, от в 2022-му році, в 2022-му році там ми до кінця року сподіваємось, що війна закінчиться. Ми щороку сподіваємося, що закінчиться і щороку на наступний рік плануємо вибори. Ну, всі ж бігають. Вибори, вибори. Я всім завжди казав, хто до мене прибігав, що, шановні, не буде ніяких виборів. Про що ви говорите? Буде війна", - пояснив Кулеба.

Але попри те, що всі хочуть, щоб війна закінчилася в цьому році перемогою України, якщо війна буде продовжуватись ще 5-10 років, то вибори необхідні, вважає колишній міністр.

"Це ж нам самим потрібно для того, щоб просто у нас якби відбувалося оновлення політичного життя і оновлення країни", - сказав він, пояснивши, що розуміє всі ризики.

На питання Дмитра Гордона, хто буде наступним президентом України, Кулеба відповів, що це знову буде Володимир Зеленський.

"Об'єктивно, він лідер воєнного часу. Він більш успішний президент воєнного часу, ніж мирного часу. Він впорається з цією з цією роллю", - сказав Кулеба.

Він визнав, що в нього з цим "проблем немає", але українці можуть відчувати якусь втому і незгоду, тому що хочеться "щось нове". Але коли на кону виживання держави, то Зеленський із цією задачею впорається.

А парламентські вибори, на думку Кулеби, потрібні саме для того, щоб відновити конституційний баланс в країні: "Щоб була нормальна коаліція, щоб зайшли люди, ветерани, волонтери, свіжі молоді політики, щоб вони взяли частку відповідальності за країну на себе. Ну да, ці вже втомилися. Щоб президент сфокусувався на тих речах, які йому відведені конституцією".

Нагадаємо, вибори в Україні будуть проведені, але лише після скасування воєнного стану. При цьому для організації виборчих процесів потрібно буде близько шести місяців.

У Верховній Раді готують комплексний законопроєкт, який має визначити порядок проведення виборів після завершення війни. За словами, Руслана Стефанчука, представити напрацьований документ у сесійній залі планують уже найближчим часом.