Скандал из-за кокошника: Виктория Якимова назначена консулом Украины в Доминикане

В городе Ла Романа 21 марта был открыт офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике. Почетным консулом назначили Викторию Якимову из Одессы. Ее кандидатура привлекла внимание из-за предыдущего опыта в моделинге, что вызвало дискуссии среди украинцев относительно такого назначения.

То, что новым почетным консулом стала Виктория Якимова, которая ранее работала в сфере моделинга в Доминикане, вызвало удивление у части украинского общества, поскольку традиционно на должности почетных консулов выбирают лиц с влиянием, значительными ресурсами и налаженными связями.

Согласно информации в профиле Якимовой в Facebook, она родом из Одессы, а ныне проживает в городе Ла Романа. Она получила образование в Одесском государственном экономическом университете. Кроме дипломатической деятельности, она является основателем компании V-TER Solutions, которая специализируется на программном обеспечении для логистических компаний.

В период работы в моделинге Якимова публиковала откровенные фотоснимки. Также в 2022 году она выкладывала фотографии в русском кокошнике. Кроме того, в марте 2023 года будущий консул высказывалась о негативных последствиях закрытия офиса Google в России. На назначение отреагировал бывший народный депутат Украины Борислав Береза, который прокомментировал ситуацию в Facebook 30 марта.

"Вижу, что многим не понравился новый почетный консул Украины в Доминикане Виктория Якимова. Не согласен. Нормальный консул. И уже заметен прогресс в дипломатической службе Украины. Потому что консулом стала та, кто точно не вела курсы по минету. Хотя может потому и не стала послом, что не вела? А кокошник лишний. Без кокошника ей значительно лучше. И главное, чтобы человек был хороший. Да?", — написал иронично Береза.

Сама Виктория Якимова также прокомментировала свое назначение в Facebook 30 марта.

"Считаю необходимым прокомментировать ситуацию. Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти. Существует множество примеров успешных женщин, которые работали или продолжают работать моделями, актрисами или в других публичных профессиях и одновременно смогли реализовать себя в других сферах", — отметила Якимова.

Она считает, что ее работа станет подтверждением важности отношений между Украиной и Доминиканской Республикой. Она сообщила, что в течение последних двух лет в Доминиканской Республике впервые организовывались выездные приемы украинских дипломатов — консула и посла Украины в Республике Куба, которые отвечают за этот регион. Благодаря этому украинцы смогли оформлять документы и получать необходимые услуги без выезда из страны.

"Эта должность не предусматривает государственного финансирования, поэтому моя деятельность и все связанные расходы являются моим личным вкладом и вкладом моей семьи. Также хочу отметить, что я не являюсь членом ни одной политической партии. Пользуясь случаем и повышенным вниманием, призываю всех поддерживать Вооруженные Силы Украины и наших волонтеров. СМИ могут использовать эту публикацию как мою официальную позицию", — добавила Якимова.

Напомним, что в Венгрии после задержания украинских инкассаторов официальный Будапешт не предоставил доступа украинским консулам к гражданам Украины. Как заявлял спикер МИД Георгий Тихий, украинская сторона требовала немедленного допуска консулов и освобождения задержанных.

Напомним, что ранее мы также информировали, что США приостановили работу Генерального консульства в турецкой Адане и эвакуировали часть персонала из-за угрозы безопасности. Причиной стали сообщения о ракете, запущенной из Ирана, которая вошла в воздушное пространство Турции.