Скандал через кокошник: Вікторія Якимова призначена консулом України в Домінікані

В місті Ла Романа 21 березня було відкрито офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Почесною консулкою призначили Вікторію Якимову з Одеси. Її кандидатура привернула увагу через попередній досвід у моделінгу, що викликало дискусії серед українців щодо такого призначення.

Те, що новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова, яка раніше працювала у сфері моделінгу в Домінікані, викликало подив у частини українського суспільства, оскільки традиційно на посади почесних консулів обирають осіб із впливом, значними ресурсами та налагодженими зв’язками.

Згідно з інформацією у профілі Якимової у Facebook, вона родом з Одеси, а нині проживає в місті Ла Романа. Вона здобула освіту в Одеському державному економічному університеті. Окрім дипломатичної діяльності, вона є засновником компанії V-TER Solutions, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для логістичних компаній.

У період роботи в моделінгу Якимова публікувала відверті фотознімки. Також у 2022 році вона викладала фотографії в російському кокошнику. Крім того, у березні 2023 року майбутня консулка висловлювалася щодо негативних наслідків закриття офісу Google у Росії. На призначення відреагував колишній народний депутат України Борислав Береза, який прокоментував ситуацію у Facebook 30 березня.

"Бачу, що багатьом не сподобався новий почесний консул України в Домінікані Вікторія Якімова. Не згоден. Нормальний консул. І вже помітний прогрес в дипломатичній службі України. Бо консулом стала та, хто точно не вела курси по мінету. Хоча може тому і не стала послом, що не вела? А кокошник зайвий. Без кокошника їй значно краще. І головне, щоб людина була хороша. Так?", — написав іронічно Береза.

Сама Вікторія Якимова також прокоментувала своє призначення у Facebook 30 березня.

"Вважаю за необхідне прокоментувати ситуацію. Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати. Існує безліч прикладів успішних жінок, які працювали або продовжують працювати моделями, акторками чи в інших публічних професіях і водночас змогли реалізувати себе в інших сферах", — зазначила Якимова.

Вона вважає, що її робота стане підтвердженням важливості відносин між Україною та Домініканською Республікою. Вона повідомила, що протягом останніх двох років у Домініканській Республіці вперше організовувалися виїзні прийоми українських дипломатів – консула та посла України в Республіці Куба, які відповідають за цей регіон. Завдяки цьому українці змогли оформлювати документи та отримувати необхідні послуги без виїзду з країни.

"Ця посада не передбачає державного фінансування, тому моя діяльність і всі пов’язані витрати є моїм особистим внеском і внеском моєї родини. Також хочу зазначити, що я не є членом жодної політичної партії. Користуючись нагодою та підвищеною увагою, закликаю всіх підтримувати Збройні Сили України та наших волонтерів. ЗМІ можуть використовувати цю публікацію як мою офіційну позицію", — додала Якимова.

