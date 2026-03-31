"У меня вопросы к МИД", — эксперт по протоколу о скандале с консулом Украины в Доминикане

После того, как в сети появились фотографии Почетного консула Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимова в кокошнике и топлес, в сети разгорелись споры насчет того, насколько допустимы подобные изображения для человека, который представляет свою страну за границей.

По мнению эксперта по деловому и дипломатическому протоколу Наталии Адаменко, здесь больше вопросов не к Якимовой, а к Министерству иностранных дел Украины, которое выдает так называемый патент тому, кто будет почетным консулом в государстве. Своим мнением она поделилась в эфире канала "Киев 24".

"Это даже не дресс-код, который мы обсуждаем, это отсутствие дресс-кода. Каждый человек имеет право на прошлое, безусловно, но когда ты являешься представителем государства в другой стране, ты должна знать не только про дресс-код, но и про свою ответственность", — отметила она.

Адаменко подчеркнула, что украинцы за границей, вплоть до детей, которые вместе с мамами бежали от войны, являются визитной карточкой не только своей семьи, родителей, но и страны:

"Что же тогда говорить о Почетном консуле, которая и является визитной карточкой нашей страны? Но у меня вопросы даже не к ней. У меня вопросы к МИД Украины, которое дало патент этой женщине на то, чтобы она представляла нашу страну".

Эксперт призналась, что ее после подобных скандалов каждый раз удивляет позиция государства и общества.

"Потому что есть проактивная позиция, то есть предупредить, не сделать ошибку, а мы делаем ошибку, а потом начинаем это комментировать", — подчеркнула она.

Адаменко отметила, что ей уже не впервые приходится комментировать нарушения протокола женщинами на определенном посту.

"До этого я комментировала нашего посла в Омане (Ольга Селих, — прим. ред), женщину, которая оделась так, как не должна одеваться не только посол и дипломат, а в целом женщина в мусульманской стране", — сказала гостья эфира.

Отметим, что сама Виктория Якимова отреагировала на шумиху вокруг ее фото и опубликовала большой пост в соцсети, отметив, что, подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом.

По ее словам, в последние два года в Доминиканской Республике впервые за всю историю дипломатических отношений между двумя странами были организованы и проведены выездные приемы Консула и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Куба, к консульской юрисдикции которых принадлежат граждане Украины, находящиеся в Доминикане. Благодаря этому значительное количество украинцев получило возможность оформить загранпаспорта, свидетельства о рождении, осуществить консульские действия и получить необходимые консультации без выезда за пределы страны.

21 марта в городе Ла-Романа открылось Почетное консульство Украины в Доминиканской республике.

"Эта должность не предусматривает государственное финансирование, поэтому моя деятельность и все связанные расходы являются моим личным вкладом и вкладом моей семьи", — написала Виктория.

Якимова подчеркнула, что не состоит ни в какой политической партии, и призвала поддерживать ВСУ и волонтеров.

Напомним, что известно о скандале вокруг Виктории Якимовой.

Также сообщалось, что США приостановили работу Генерального консульства в турецкой Адане и эвакуировали часть персонала из-за угрозы безопасности.