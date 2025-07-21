Модные платья, руководящие должности, путешествия: как живет новый украинский посол в Омане

Ольга Селих стала новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 21 июля.

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Судя по социальным сетям, новая госпожа посол — очень амбициозная и стремительно построила карьеру. Она родом из Волыни, была руководительницей ОСН "БК "Величний Поділ", вице-президентом по работе с государственными органами и бизнесом в ВОО "Ділові Українські Жінки" и председателем правления в ОСМД "Ліберті ЛЮКС". Интересные детали из жизни Ольги Селих, — узнавал Фокус.

Ольга Селих очень амбициозная Фото: Facebook

На своей странице в Facebook новая госпожа посол указывает, что начала трудовую деятельность в 2008 году — и сразу с позиции генерального директора, владельца ООО "КИЇВ Інвест-Буд". Далее она работала адвокатом и советником в КРЦ "Национальная академия правовых наук Украины", а также возглавляла ООО "Глобал Буд-Проект".

Изучала менеджмент и право

Ольга изучала менеджмент внешнеэкономической деятельности в Ровенском институте славяноведения, правоведение в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого и КНУ им. Тараса Шевченко. В 2025 году закончила программу специализированного курса для чрезвычайных и полномочных послов в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко.

Ольга изучала менеджмент и право Фото: Facebook

"Всегда руководствуюсь правилом: делать невозможное — возможным. Только тот, кто преодолевает самые большие вызовы, способен вести за собой других. Это не просто история достижения. Это история служения Украине. Во время, когда наше государство борется за свое будущее, каждый из нас должен быть там, где он необходим. Там, где можно защищать интересы Украины, укреплять ее международный авторитет и выстраивать крепкие партнерства", — написала Ольга, опубликовав кадры с вручения сертификатов об окончании "Специализированного курса чрезвычайных и полномочных послов" в марте этого года.

В 2025 году Ольга закончила программу специализированного курса для чрезвычайных и полномочных послов Фото: Facebook

Интересы и хобби госпожи посла

Селих также подписана в Facebook на ряд интересных страниц, в частности российского происхождения: "Женский Рай", "Я счастлива", "Все о мужчинах и женщинах", "Мир для тебя", "Слова, неподвластные времени".

Селих также подписана в Facebook на ряд интересных страниц Фото: Facebook

Она также следит за деятельность пластического хирурга Ростислава Валихновского, художника Ивана Марчука, кулинара Евгения Клопотенко и российского психолога Михаила Лабковского. Среди музыкальных предпочтений — творчество Ольги Поляковой.

Новая госпожа посол Украины в Омане часто посещает деловые встречи, концерты, светские мероприятия. В частности любит путешествовать.

Новая госпожа посол Украины в Омане часто посещает светские мероприятия Фото: Facebook

Пока Ольга Селих не отреагировала в социальных сетях на свое назначение. Указ Президента Украины опубликован на его официальном сайте.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А вот народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на фотографию Валерия Залужного из спортзала в Лондоне, которую бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании опубликовал в свой день рождения.

Также мы писали, что работник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Андрей Молочный, вероятно сын комика-предателя Андрея Молочного из "Файной Юкрайны", сбил насмерть женщину, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.