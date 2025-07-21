Беглая пограничница показала, как "зависает" под украинскую музыку за границей (фото)

Иванна Плантовская, бывшая пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, похвасталась новыми кадрами из своей жизни. Женщина слушает украинские хиты в роскошном автомобиле и позирует перед зеркалом в откровенных нарядах.

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Недавно Иванна публично объявила о своей помолвке с таинственным мужчиной. На своей странице в Instagram она опубликовала серию кадров, с роскошным букетом красных и белых роз, бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. На фоне виднелось морское побережье на закате солнца.

Новая жизнь Плантовской

В воскресенье, 20 июля, 27-летняя блогерша снова вышла на связь со своими подписчиками, опубликовав в сториз новые фотографии и видео. В кадре бывшая пограничница, сидя в люксовом автомобиле, "зависает" под переведенный на украинский язык хит Виталия Козловского.

Плантовская после многих косметических процедур и нескольких слоев макияжа, очевидно, дополнительно использовала ряд фильтров, чтобы улучшить свою внешность. На другом кадре она отдыхает на пляже, демонстрируя загорелую фигуру в черном купальнике.

Также она показала снимки из ресторана, где курит кальян, и из коридора, где позирует перед зеркалом в спортивном комплекте с дорожной сумкой и пьет кофе из стаканчика.

Сбежала за границу после скандала

Иванна Плантовская прославилась в январе 2023 года, когда ее публикации в Instagram вызвали волну осуждения. На фоне полномасштабной войны она делилась гламурными фото из Парижа, где праздновала Новый год, а также откровенными снимками с отдыха на курортах.

После общественного резонанса Плантовскую уволили с должности пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины. Позже она покинула страну — сначала отправилась на Мальдивы, а затем переехала в Варшаву.

Сейчас Иванна активно развивает свой блог, посвященный фитнесу, спорту и самосовершенствованию. Она позиционирует себя как автор марафона "трансформации тела и души".

Иванна Плантовская со своим возлюбленным Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что: