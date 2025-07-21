Прикордонниця-втікачка показала, як "зависає" під українську музику за кордоном (фото)

Іванна Плантовська, колишня пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, похизувалась новими кадрами зі свого життя. Жінка слухає українські хіти в розкішному автомобілі й позує перед дзеркалом у відвертих нарядах.

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Нещодавно Іванна публічно оголосила про свої заручини з таємничим чоловіком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію кадрів, з розкішним букетом червоних і білих троянд, діамантовою каблучкою на безіменному пальці. На тлі виднілось морське узбережжя на заході сонця.

Нове життя Плантовської

У неділю, 20 липня, 27-річна блогерка знову вийшла на зв'язок зі своїми підписниками, опублікувавши в сторіз нові світлини та відео. У кадрі колишня прикордонниця, сидячи в люксовому автомобілі, "зависає" під перекладений українською мовою хіт Віталія Козловського.

Плантовська після багатьох косметичних процедур та кількох шарів макіяжу, очевидно, додатково використала низку фільтрів, аби покращити свою зовнішність. На іншому кадрі вона відпочиває на пляжі, демонструючи засмаглу фігуру в чорному купальнику.

Також вона показала знімки з ресторану, де курить кальян, та з коридору, де позує перед дзеркалом у спортивному комплекті з дорожньою сумкою та п’є каву зі стаканчика.

Втекла за кордон після скандалу

Іванна Плантовська прославилась у січні 2023 року, коли її публікації в Instagram викликали хвилю осуду. На тлі повномасштабної війни вона ділилася гламурними фото з Парижа, де святкувала Новий рік, а також відвертими знімками з відпочинку на курортах.

Після суспільного резонансу Плантовську звільнили з посади пресофіцерки Державної прикордонної служби України. Згодом вона залишила країну — спочатку вирушила на Мальдіви, а потім переїхала до Варшави.

Нині Іванна активно розвиває свій блог, присвячений фітнесу, спорту та жіночому самовдосконаленню. Вона позиціює себе як авторка марафону "трансформації тіла і душі".

Іванна Плантовська зі своїм коханим Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: