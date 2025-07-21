Модні сукні, керівні посади, подорожі: як живе нова українська пані посол в Омані

Ольга Селих стала новим Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман. Відповідний указ з’явився на сайті Президента України Володимира Зеленського у понеділок, 21 липня.

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Судячи з соціальних мереж, нова пані посол — дуже амбіційна й стрімко збудувала кар’єру. Вона родом з Волині, була керівницею ОСН "БК "Величний Поділ", віцепрезиденткою по роботі з державними органами та бізнесом у ВГО "Ділові Українські Жінки" та головою правління в ОСББ "Ліберті ЛЮКС". Цікаві деталі з життя Ольги Селих, — дізнавався Фокус.

Ольга Селих дуже амбіційна Фото: Facebook

На своїй сторінці у Facebook нова пані посол вказує, що почала трудову діяльність у 2008 році — й відразу з позиції генеральної директорки, власниці ТОВ "КИЇВ Інвест-Буд". Далі вона працювала адвокатом та радницею у КРЦ "Національна академія правових наук України", а також очолювала ТОВ "Глобал Буд-Проект".

Вивчала менеджмент і право

Ольга вивчала менеджмент зовнішньоекономічної діяльності у Рівненському інституті слов'янознавства, правознавство у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого та КНУ ім. Тараса Шевченка. У 2025 році закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка.

Ольга вивчала менеджмент і право Фото: Facebook

"Завжди керуюся правилом: робити неможливе — можливим. Лише той, хто долає найбільші виклики, здатен вести за собою інших. Це не просто історія досягнення. Це історія служіння Україні. У час, коли наша держава виборює своє майбутнє, кожен із нас має бути там, де він найнеобхідніший. Там, де можна захищати інтереси України, зміцнювати її міжнародний авторитет і вибудовувати міцні партнерства", — написала пані Ольга, опублікувавши кадри з вручення сертифікатів про закінчення "Спеціалізованого курсу надзвичайних і повноважних послів" цьогоріч у березні.

У 2025 році Ольга закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів Фото: Facebook

Інтереси та хобі пані посла

Селих також підписана у Facebook на низку цікавих сторінок, зокрема російського походження: "Женский Рай", Я счастлива", "Все про мужчин и женщин", "Мир для тебя", "Слова, неподвласные времени".

Селих також підписана у Facebook на низку цікавих сторінок Фото: Facebook

Вона також стежить за діяльність пластичного хірурга Ростислава Валіхновського, художника Івана Марчука, кулінара Євгена Клопотенка та російського психолога Михайла Лабковського. Серед музичних уподобань — творчість Ольги Полякової.

Нова пані посол України в Омані часто відвідує ділові зустрічі, концерти, світські заходи. Зокрема полюбляє подорожувати.

Нова пані посол України в Омані часто відвідує світські заходи Фото: Facebook

Наразі Ольга Селих не відреагувала в соціальних мережах на своє призначення. Указ Президента України опублікований на його офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іванна Плантовська, колишня пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, похизувалась новими кадрами зі свого життя. Жінка слухає українські хіти в розкішному автомобілі й позує перед дзеркалом у відвертих нарядах.

А от народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на світлину Валерія Залужного зі спортзалу в Лондоні, яку колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії опублікував у свій день народження.

Також ми писали, що працівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Андрій Молочний, імовірно син коміка-зрадника Андрія Молочного з "Файної Юкрайни", збив на смерть жінку, керуючи автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння.