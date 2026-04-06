"Ответим зеркально": Украина предлагает России прекратить удары по энергетике, — Зеленский

Президент Украины заявил, что это предложение передано Кремлю через американскую сторону.

"Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть — правильное. Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение через американцев у российской стороны есть", — сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 апреля.

Он также отметил, что сейчас украинская сторона предметно работает по документам с американской стороной. Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности, ведь именно гарантии безопасности — это ключ к реальному окончанию войны, к длительному миру вообще, к "такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить и чтобы у людей было доверие к процессу. Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно".

Відео дня

"Сейчас много разочарования в дипломатии, и не только здесь относительно войны России против Украины, но от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат. И мы фактически каждый день мы контактируем с американской стороной на разных уровнях, чтобы результат был", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что сегодня весь день продолжались работы в Одессе после ночного удара "шахедов", есть попадания по энергетике и по жилым домам.

"К сожалению, три человека погибли, среди них маленький ребенок. Мои соболезнования родным. 18 человек ранены", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Украина неоднократно предлагала России прекратить огонь "хотя бы на Пасху, на это особое время года".

"Но для них все времена одинаковы. Для них нет ничего святого. И если Россия может себе позволить войну, может профинансировать ее — Россия к миру сама переходить не захочет. Поэтому так важно не сбавлять давления на агрессора. И каждый в мире, кто это понимает, понимает, как приблизить мир", — сказал президент и отметил, что Украина делает свою часть этой работы постоянно: "Наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы. Прежде всего это нефтяные доходы. Это абсолютно справедливо. Главное — ограничить возможности России затягивать эту войну. Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода — выхода именно из войны", — отметил Зеленский и поблагодарил ВСУ за меткость.

Он также намекнул на новые договоренности по безопасности, которые точно усилят Украину и отметил, что сейчас с Украиной, как с партнером по безопасности, хотят сотрудничать очень разные государства, но "мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей".

Напомним, Славянская теплоэлектростанция в городе Николаевка Донецкой области прекратила работу из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе. Решение приняли для защиты персонала на фоне постоянных обстрелов, однако часть работников продолжает обеспечивать транзит электроэнергии и водоснабжение.

