"Відповімо дзеркально": Україна пропонує Росії припинити удари по енергетиці, — Зеленський

Президент України заявив, що ця пропозиція передана Кремлю через американську сторону.

"Все, що росіяни можуть заробити на шокових цінах на нафту, вони віддадуть на війну. Цей пріоритет у них поки що не змінився. Тому кожне наше обмеження їхньої здатності експортувати нафту — правильне. Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є", — сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 квітня.

Він також зазначив, що зараз українська сторона предметно працює по документах з американською стороною. Як і домовлялися, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документу про гарантії безпеки, адже саме гарантії безпеки — це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру взагалі, до "такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно".

"Зараз багато зневіри у дипломатії, і не тільки тут щодо війни Росії проти України, але від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат. І ми фактично кожен день ми контактуємо з американською стороною на різних рівнях, щоб результат був", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні весь день тривали роботи в Одесі після нічного удару "шахедів", є влучання по енергетиці та по житлових будинках.

"На жаль, три людини загинули, серед них маленька дитина. Мої співчуття рідним. 18 людей поранено", — сказав Зеленський.

Він повідомив, що Україна неодноразово пропонувала Росії припинити вогонь "хоча б на Великдень, на цей особливий час року".

"Але для них усі часи однакові. Для них немає нічого святого. І якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її — Росія до миру сама переходити не захоче. Тому так важливо не збавляти тиску на агресора. І кожен у світі, хто це розуміє, розуміє, як наблизити мир", — сказав президент та зазначив, що Україна робить свою частину цієї роботи постійно: "Наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи. Передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо. Головне — обмежити можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу — виходу саме з війни", — зазначив Зеленський та подякував ЗСУ за влучність.

Він також натякнув на нові безпекові домовленості, які точно посилять Україну та зазначив, що зараз з Україною, як з безпековим партнером, хочуть співпрацювати дуже різні держави, але "ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей".

Нагадаємо, Слов’янська теплоелектростанція у місті Миколаївка Донецької області припинила роботу через загострення безпекової ситуації в регіоні. Рішення ухвалили для захисту персоналу на тлі постійних обстрілів, однак частина працівників продовжує забезпечувати транзит електроенергії та водопостачання.

Також Фокус писав про те, як удар по одному з ключових нафтових хабів Росії в Новоросійську може змінити не лише ситуацію на фронті, а й розклад сил на глобальному енергетичному ринку.