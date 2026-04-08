После скандала с откровенными фото: МИД отозвал почетного консула Украины в Доминикане, — СМИ

Министерство иностранных дел Украины отозвало патент почетного консула в Доминиканской Республике Виктории Якимовой. В частности, в МИД это решение приняли после дополнительной проверки из-за общественного резонанса, который возник после сообщений в СМИ.

Как сообщает "Укринформ", ссылаясь на МИД Украины, проверка касалась всех обстоятельств назначения и деятельности почетного консула, а также ее связей и публичной деятельности. Следовательно, министерство решило отозвать патент и провести кадровые изменения в дипломатической службе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что почетные консулы не являются государственными служащими и не получают зарплаты из бюджета. Они не выполняют политических функций и не относятся к органам дипломатической службы. Основная их роль — добровольная поддержка украинских дипломатических представительств в узком кругу консульских вопросов, прежде всего защита граждан Украины за рубежом.

При отборе кандидатуры Виктории Якимовой посол Украины на Кубе оценивал ее в соответствии с Порядком МИД. В общем, учитывали опыт государственной и административной работы, образование в Украине и за рубежом, знание языков, экспертизу в сфере цифровых технологий, а также активность в развитии украинско-доминиканских отношений. Кроме того, положительно оценивалось сотрудничество с посольством, участие в благотворительных проектах, организация консульских выездов и мероприятий в поддержку Украины, а также контакты с политическими и культурными кругами Доминиканской Республики.

В феврале 2026 года президент Доминиканской Республики предоставил экзекватуру для работы консульства в Ла-Романа. Однако после появления публикаций, вызвавших общественный резонанс, МИД решил отозвать патент и вернуть посла с Кубы, а также провести соответствующие кадровые изменения в центральном аппарате министерства.

"Учитывая, что опубликованные в СМИ материалы вызвали резкий и негативный общественный резонанс, МИД осуществил дополнительную проверку всех обстоятельств и принял решение отозвать патент, в частности с учетом открытия в этом году в Доминиканской Республике полноценного посольства Украины. Кроме того, уже принято решение о возвращении в столицу посла Украины на Кубе и осуществлены соответствующие кадровые решения в центральном аппарате, — рассказали в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что для усовершенствования института почетных консулов будут пересмотрены нормативные требования, проведен аудит деятельности всех почетных консульств и приняты решения о целесообразности их дальнейшего функционирования.

Напомним, что 21 марта в городе Ла-Романа открылось Почетное консульство Украины в Доминиканской Республике, которое возглавила Виктория Якимова из Одессы. Позже ее назначение вызвало общественный резонанс из-за предыдущей работы Якимовой в моделинге и публикации откровенных фотографий, а также отдельных снимков в традиционном русском кокошнике. Сама же Якимова подчеркнула, что ее деятельность направлена на поддержку украинцев за рубежом и развитие двусторонних отношений, а все расходы на работу консульства осуществляются без государственного финансирования.

