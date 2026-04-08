Після скандалу з відвертими фото: МЗС відкликало почесного консула України в Домінікані, — ЗМІ

Міністерство закордонних справ України відкликало патент почесного консула в Домініканській Республіці Вікторії Якимової. Зокрема, у МЗС це рішення ухвалили після додаткової перевірки через суспільний резонанс, який виник після повідомлень у ЗМІ.

Як повідомляє "Укрінформ", посилаючись на МЗС України, перевірка стосувалася всіх обставин призначення та діяльності почесного консула, а також її зв’язків і публічної діяльності. Відтак, міністерство вирішило відкликати патент і провести кадрові зміни в дипломатичній службі.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що почесні консули не є державними службовцями та не отримують зарплатні з бюджету. Вони не виконують політичних функцій і не належать до органів дипломатичної служби. Основна їхня роль — добровільна підтримка українських дипломатичних представництв у вузькому колі консульських питань, насамперед захист громадян України за кордоном.

При відборі кандидатури Вікторії Якимової посол України на Кубі оцінював її відповідно до Порядку МЗС. Загалом, враховували досвід державної та адміністративної роботи, освіту в Україні та за кордоном, знання мов, експертизу у сфері цифрових технологій, а також активність у розвитку українсько-домініканських відносин. Крім того, позитивно оцінювалася співпраця з посольством, участь у благодійних проєктах, організація консульських виїздів і заходів на підтримку України, а також контакти з політичними та культурними колами Домініканської Республіки.

У лютому 2026 року президент Домініканської Республіки надав екзекватуру для роботи консульства в Ла-Романа. Однак після появи публікацій, що викликали суспільний резонанс, МЗС вирішило відкликати патент і повернути посла з Куби, а також провести відповідні кадрові зміни у центральному апараті міністерства.

"Враховуючи, що опубліковані в ЗМІ матеріали викликали різкий та негативний суспільний резонанс, МЗС здійснило додаткову перевірку всіх обставин та ухвалило рішення відкликати патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домініканській Республіці повноцінного посольства України. Крім того, вже ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі та здійснено відповідні кадрові рішення в центральному апараті, — розповіли у міністерстві.

Також у відомстві додали, що для удосконалення інституту почесних консулів будуть переглянуті нормативні вимоги, проведено аудит діяльності всіх почесних консульств і ухвалені рішення щодо доцільності їх подальшого функціонування.

Нагадаємо, що 21 березня в місті Ла-Романа відкрилося Почесне консульство України в Домініканській Республіці, яке очолила Вікторія Якимова з Одеси. Пізніше її призначення викликало суспільний резонанс через попередню роботу Якимової в моделінгу та публікації відвертих фотографій, а також окремих знімків у традиційному російському кокошнику. Сама ж Якимова підкреслила, що її діяльність спрямована на підтримку українців за кордоном та розвиток двосторонніх відносин, а всі витрати на роботу консульства здійснюються без державного фінансування.

