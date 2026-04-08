Выступала против НАТО и за Путина: в Китай прибыла скандальная оппозиционерка с Тайваня

Глава партии Гоминьдан Чэн Ли-вэнь будет встречаться с Си Цзиньпинем. Это первый подобный визит за десять лет. И на Тайване он вызвал грандиозный скандал.

56-летняя Чэн Ли-вэнь отправилась в Китай с шестидневным официальным визитом после того, как в октябре прошлого года ее избрали главой оппозиционной партии Гоминьдан. Она хочет возобновить "конструктивный диалог" с Пекином. Ранее Чэн уже заявляла, что Владимир Путин "не диктатор", потому что он был "избран демократическим путем", и обвинила НАТО в войне в Украине, сообщает Rfi.

Си Цзиньпин тепло поздравил Чэн Ли-вэнь с избранием на пост главы партии и теперь оказывает ей любезность, предлагая шестидневный визит. Официально поездка началась 7 апреля и соответствует статусу официального визита. Приглашение Си Цзиньпина Чэн Ли-вэнь, председателю оппозиционной партии Гоминьдан (КМТ) на Тайване, посетить Китай привлекло внимание как со стороны Тайваньского пролива, так и со стороны международного сообщества. Учитывая нынешнюю нестабильную международную ситуацию с продолжающимися конфликтами и напряженностью, этот визит тайваньской оппозиционерки вызвал скандал в Тайбее.

Відео дня

На прошлой неделе она заявила: "Мы выступаем за мир и примирение, включая примирение между правящей и оппозиционной партиями Тайваня, а также примирение и мир между двумя сторонами Тайваньского пролива". После прибытия в Шанхай она также посетит Нанкин и Пекин. Этот визит высокопоставленных чиновников Гоминьдана стал первым за десять лет.

Хотя многочисленные чиновники и бывшие лидеры Гоминьдана, партии, основанной Чан Кайши, неоднократно пересекали Тайваньский пролив, ни один действующий председатель КМТ не совершал подобных официальных визитов с ноября 2016 года. Десять лет назад тогдашний председатель партии Хун Сючу встретилась с Си Цзиньпином, что сильно разозлило правящую Демократическую прогрессивную партию (ДПП), которая склоняется к левоцентристским взглядам. С тех пор контакты на высоком уровне между двумя берегами пролива прекратились после избрания Цай Инг-вэнь президентом Тайваня в 2016 году. Пекин отказывается от диалога с правительством Тайваня, будь то Цай Инг-вэнь, или нынешний президент Лай Чин-те.

В материковом Китае правительства Цай Инг-вэнь и Лай Чин-те, а также Демократическая прогрессивная партия (ДПП) постоянно подвергаются критике со стороны КПК за "сепаратизм". Ежедневно Пекин оказывает давление на остров с населением в 23 миллиона человек, постоянно отправляя истребители и военные корабли для патрулирования вод вокруг Тайваня.

"Этим приглашением Си Цзиньпин вписывает свою тайваньскую политику в своего рода нормализованную структуру, прагматично продвигая ее посредством диалога. Тем временем амбициозная Чэн Ли-вэнь использует это для получения официального статуса, представляясь тайваньским политическим лидером, завоевавшим доверие Китая", — проанализировала Марианна Перон-Дуаз, руководитель отдела исследований Азии Французского института международных и стратегических отношений.

Чэн Ли-вэнь и оппозиция Тайваня – чем они полезны Китаю

Чэн Ли-вэнь, бывшая ведущая ток-шоу, ранее уже делала ряд скандальных заявлений. Она заявляла, что надеется на то, что однажды "тайваньцы с гордостью скажут "Я - китаец" — это позиция, далекая от общепринятой среди тайваньской общественности. Она также говорила в интервью, что Путин "не диктатор", а в войне в Украине виновато НАТО.

Заявления Чэн вызвали критику даже внутри партии. "Иногда ее воспринимают как лидера, который ставит интересы Китая выше интересов Тайваня, особенно после того, как она выступила против правительства Демократической прогрессивной партии и предложения президента Лай Чин-те об увеличении оборонного бюджета", — добавила Перон-Дуваз.

Поездка Чэн Ли-вэнь проходит на фоне отмены дополнительного оборонного бюджета в размере 40 миллиардов долларов: возглавляемый оппозицией парламент задерживает предложение Лай Чин-те, получившее поддержку США. Гоминьдан заявляет о поддержке обороны, но отказывается выписывать "пустой чек". Чэн Ли-вэнь поддерживает план своей партии по утверждению закупок вооружений только на 12 миллиардов долларов. США, крупнейший поставщик оружия в Тайбэй и главный гарант безопасности Тайваня, оказывают давление, требуя обеспечить его достаточным количеством вооружений для противостояния китайской агрессии.

"Эта поездка полностью посвящена миру и стабильности в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива и не имеет никакого отношения к закупкам оружия или другим вопросам", — заявила Чэн Ли-вэнь накануне своего визита.

Чэн Ли-вэнь возродила "Консенсус 1992 года", описав его как форму "стратегической двусмысленности". Этот документ, совместно разработанный представителями Тайваня и материкового Китая, установил принцип "одного Китая", допуская при этом интерпретации с обеих сторон.

В 2019 году Си Цзиньпин прямо заявил, что этот консенсус означает, что "обе стороны Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю и совместно привержены национальному воссоединению".

А после начала войны на Ближнем Востоке в прошлом месяце Китай возобновил свои усилия по убеждению Тайваня, активно продвигая гарантии энергетической безопасности после объединения и даже предложив проект "скоростного транспортного сообщения" через пролив.

Чэн Ли-вэнь – что известно о главной оппозиционерке Тайваня

Чэн Ли-вэнь была членом Гоминьдана (КМТ) в течение двадцати лет и ранее недолгое время состояла в Демократической прогрессивной партии (ДПП). Чэн Ли-вэнь называет себя "дочерью Юньнани", потому что ее отец, Чэн Цзин-хуэй, родился в городе Пуэр, провинция Юньнань. Он воевал в армии Чан Кайши и переехал на Тайвань вместе после поражения от Коммунистической партии Мао Цзэдуна в гражданской войне в Китае 1949 года. Он поселился в уезде Юньлинь и женился на местной женщине. Чэн Ли-вэнь родилась там 12 ноября 1969 года.

Чэн Ли-вэнь очень симпатизирует Китаю Фото: South China Morning Post

После изучения права в Национальном университете Тайваня она участвовала в студенческом движении "Дикая лилия" 1990 года, которое выступало за прямые демократические президентские выборы и требовало от Тайваня официального провозглашения независимости от Китая. Впоследствии она продолжила обучение в Соединенных Штатах и ​​Великобритании. Помимо работы в качестве законодателя и пресс-секретаря партии Гоминьдан (КМТ) во время президентства Ма Инцзю (2008-2016), она была широко известна как телеведущая и комментатор, прославившаяся своей критикой Демократической прогрессивной партии (ДПП) в стиле Fox News и призывами к молодежи к политической мобилизации — возможно, одним из факторов, способствовавших ее успешной попытке возглавить партию.

29 декабря прошлого года Китай начал военные маневры у берегов Тайваня. О маневрах стало известно после того, как США объявили о продаже одного из крупнейших пакетов оружия для тайваньцев.

А ЦРУ предупреждает, что Китай может вторгнуться на Тайвань в 2027 году.