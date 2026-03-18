Китай предложил Тайваню "мирное воссоединение": какие бонусы пообещал Пекин

Энергетическая стабильность взамен на контроль Пекина — такую сделку предложил Китай Тайваню 18 марта. Таким образом КНР хочет "вернуть" остров, который давно является предметом ее повышенного интереса.

Метод пряника Китай активировал после начала войны на Ближнем Востоке, в результате которой на данный момент остается перекрытым Ормузский пролив, а правительства по всему миру ищут альтернативные источники энергии, сообщает Reuters.

До начала военного конфликта США и Израиля против Ирана Тайвань получал треть своего СПГ из Катара и не закупал энергоносители в Китае. Сейчас власти острова уверяют, что уже обеспечили альтернативные поставки на ближайшие месяцы, в том числе из США, который является главным международным спонсором острова.

Выступая на собрании своей правящей Демократической прогрессивной партии в Тайбэе в среду, 18 марта, президент Тайваня Лай Чин-те подтвердил, что поставки энергоносителей на этот и следующий месяцы гарантированы, а с июня будет увеличен импорт американского газа.

"Тайвань принял диверсифицированный и многоисточниковый стратегический подход к импорту энергоносителей", — заявил он.

В свою очередь представитель Управления по делам Тайваня при КНР Чэнь Биньхуа уверяет, что "мирное воссоединение" с Китаем обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности Тайваня при поддержке "сильной родины":

"Мы готовы обеспечить тайваньских соотечественников стабильной и надежной энергетической и ресурсной безопасностью, чтобы они могли жить лучше".

По его словам, после мирного воссоединения также будет полностью реализована транспортная связь через Тайваньский пролив, что позволит решить проблему нехватки электроэнергии, природного газа и нефти на Тайване.

Власти Тайваня пока никак не комментировали это заявление и не разделяют претензии КНР на свой суверенитет, подчеркивая, что только жители острова могут решать свое будущее.

Официальный Тайбэй отвергает предлагаемую Китаем автономию по принципу "одна страна, две системы" при условии перехода острова под контроль Пекина. Такую идею не поддерживает ни одна крупная тайваньская политическая партия.

В свою очередь Китай не отказывается от намерений вернуть остров силовым путем, и эта информация циркулирует среди разведок уже не один год. В частности в июле 2023 года состоялась встреча, на которой присутствовали руководители компаний Apple Тим Кук, Nvidia Дженсен Хуан и Advanced Micro Devices Лиза Су. Кристиано Амон, главный исполнительный директор Qualcomm, присоединился к ним через видеосвязь.

Они заслушали доклад главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора национальной разведки Аврил Хейнс о том, что военные расходы Китая могут означать шаг против Тайваня в 2027 году. Этот шаг может стать серьезной угрозой для ряда крупных мировых компаний, ведь на Тайване производится примерно 90% самых сложных микросхем мира.

Видео с возможным планом атаки на Тайвань опубликовало Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

29 декабря прошлого года Китай начал военные маневры у берегов Тайваня. О маневрах стало известно после того, как США объявили о продаже одного из крупнейших пакетов оружия для тайваньцев.