Китай запропонував Тайваню "мирне возз'єднання": які бонуси пообіцяв Пекін

Енергетична стабільність в обмін на контроль Пекіна — таку угоду запропонував Китай Тайваню 18 березня. Таким чином КНР хоче "повернути" острів, який давно є предметом її підвищеного інтересу.

Метод пряника Китай активував після початку війни на Близькому Сході, внаслідок якої наразі залишається перекритою Ормузька протока, а уряди по всьому світу шукають альтернативні джерела енергії, повідомляє Reuters.

До початку військового конфлікту США та Ізраїлю проти Ірану Тайвань отримував третину свого СПГ з Катару і не закуповував енергоносії в Китаї. Нині влада острова запевняє, що вже забезпечила альтернативні поставки на найближчі місяці, зокрема зі США, який є головним міжнародним спонсором острова.

Виступаючи на зборах своєї правлячої Демократичної прогресивної партії в Тайбеї в середу, 18 березня, президент Тайваню Лай Чін-Те підтвердив, що поставки енергоносіїв на цей і наступний місяці гарантовані, а з червня буде збільшено імпорт американського газу.

"Тайвань прийняв диверсифікований і багатоджерельний стратегічний підхід до імпорту енергоносіїв", — заявив він.

Зі свого боку представник Управління у справах Тайваню при КНР Чень Біньхуа запевняє, що "мирне возз'єднання" з Китаєм забезпечить кращий захист енергетичної та ресурсної безпеки Тайваню за підтримки "сильної батьківщини":

"Ми готові забезпечити тайванських співвітчизників стабільною і надійною енергетичною та ресурсною безпекою, щоб вони могли жити краще".

За його словами, після мирного возз'єднання також буде повністю реалізовано транспортний зв'язок через Тайванську протоку, що дасть змогу розв'язати проблему нестачі електроенергії, природного газу і нафти на Тайвані.

Влада Тайваню поки що ніяк не коментувала цю заяву і не поділяє претензії КНР на свій суверенітет, наголошуючи, що тільки жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Офіційний Тайбей відкидає пропоновану Китаєм автономію за принципом "одна країна, дві системи" за умови переходу острова під контроль Пекіна. Таку ідею не підтримує жодна велика тайванська політична партія.

Своєю чергою Китай не відмовляється від намірів повернути острів силовим шляхом, і ця інформація циркулює серед розвідок уже не один рік. Зокрема в липні 2023 року відбулася зустріч, на якій були присутні керівники компаній Apple Тім Кук, Nvidia Дженсен Хуан і Advanced Micro Devices Ліза Су. Крістіано Амон, головний виконавчий директор Qualcomm, приєднався до них через відеозв'язок.

Вони заслухали доповідь глави ЦРУ Вільяма Бернса і директорки національної розвідки Авріл Гейнс про те, що військові витрати Китаю можуть означати крок проти Тайваню у 2027 році. Цей крок може стати серйозною загрозою для низки великих світових компаній, адже на Тайвані виробляють приблизно 90% найскладніших мікросхем світу.

Відео з можливим планом атаки на Тайвань опублікувало Східне командування театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю.

29 грудня минулого року Китай розпочав військові маневри біля берегів Тайваню. Про маневри стало відомо після того, як США оголосили про продаж одного з найбільших пакетів зброї для тайванців.