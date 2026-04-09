Правительство в экзиле: Кулеба рассказал, куда эвакуировали членов Кабмина после вторжения ВС РФ

В первые дни полномасштабного вторжения часть правительства эвакуировалась в Ивано-Франковск.

Возглавлял группу один из вице-премьеров, рассказал в интервью ресурсу "Курс" экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на момент начала войны находился в командировке в Нью-Йорке (США), но вернулся в Украину через Варшаву. Сообщение об эвакуации части Кабмина он получил уже в дороге.

"Я приехал в Ивано-Франковск, пришел к коллегам. Группу, которая эвакуировалась из Киева, возглавлял один из вице-премьеров. Все было неопределенно, это было безопасное мероприятие. То есть, если вдруг слишком быстро и в негативном ключе будет развиваться ситуация в Киеве, то легитимное правительство останется в Ивано-Франковске", — вспоминает он.

При этом Кулеба подчеркивает, что лично не поддерживал идею правительства в экзиле, но принял решение команды.

По его словам, в Ивано-Франковске часть членов правительства работала дистанционно, проводя заседание вместе с коллегами, которые оставались в Киеве. Он же очень хотел вернуться в Киев, но ему запретили, мотивируя отказ вопросами безопасности.

Позже Кулеба вместе со своей командой переехал во Львов, где находились эвакуированные иностранные посольства и прибывали партнеры из-за границы. Его обязанности требовали множества встреч и поездок, а иностранных послов не пускали дальше Львова из-за ситуации в Киеве. Кроме того, оттуда была проще логистика для поездок за границу по работе. В столицу он вернулся примерно через месяц.

Он до сих пор помнит первые дни работы в Ивано-Франковске:

"Я приехал во Франковск — было очень темно. Я приехал на локацию, где сидели, собственно, мои коллеги из правительства, все было мешками обложено, ходили одинокие люди в военной форме. Я посмотрел на здание и думаю: ну, в принципе, одна ракета — и нет половины. была спасти половину украинского правительства (на всякий случай), но при этом все сидели в одном здании, которое россияне могли просто накрыть одной-двумя ракетами, так как-то эта задача не выполнялась".

Однако именно в этом городе состоялся первый полноценный разговор по защищенной связи между министрами иностранных дел Украины и США, в которых речь шла о поставках Украине оружия и применении санкций против России.

"Был обустроен специальный пункт, чтобы мы могли поговорить по закрытой защищенной связи. Детали, как это было сделано, рассказать не могу. Но, думаю, это было впервые в истории, когда из Ивано-Франковска проходили такие важные защищенные переговоры", — вспоминает он.

В конце марта в интервью Дмитрию Гордону Кулеба рассказал, как в сентябре 2021 года тогдашняя заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд прямо заявила ему и Андрею Ермаку о неизбежности вторжения России.

Представительница Белого дома открыто им сказала, что надо "копать окопы", потому что Путин нападет, но в это не верил никто в мире, кроме США.

