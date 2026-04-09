Уряд в екзилі: Кулеба розповів, куди евакуювали членів Кабміну після вторгнення ЗС РФ

У перші дні повномасштабного вторгнення частина уряду евакуювалася до Івано-Франківська.

Очолював групу один із віце-прем'єрів, розповів в інтерв'ю ресурсу "Курс" екс-глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, який на момент початку війни перебував у відрядженні в Нью-Йорку (США), але повернувся в Україну через Варшаву. Повідомлення про евакуацію частини Кабміну він отримав уже в дорозі.

"Я приїхав до Івано-Франківська, прийшов до колег. Групу, яка евакуювалася з Києва, очолював один із віцепрем'єрів. Усе було невизначено, це був безпечний захід. Тобто, якщо раптом надто швидко і в негативному ключі розвиватиметься ситуація в Києві, то легітимний уряд залишиться в Івано-Франківську", — згадує він.

При цьому Кулеба підкреслює, що особисто не підтримував ідею уряду в екзилі, але прийняв рішення команди.

За його словами, в Івано-Франківську частина членів уряду працювала дистанційно, проводячи засідання разом із колегами, які залишалися в Києві. Він же дуже хотів повернутися до Києва, але йому заборонили, мотивуючи відмову питаннями безпеки.

Пізніше Кулеба разом зі своєю командою переїхав до Львова, де перебували евакуйовані іноземні посольства і прибували партнери з-за кордону. Його обов'язки вимагали безлічі зустрічей і поїздок, а іноземних послів не пускали далі Львова через ситуацію в Києві. Крім того, звідти була простіша логістика для поїздок за кордон по роботі. До столиці він повернувся приблизно через місяць.

Він досі пам'ятає перші дні роботи в Івано-Франківську:

"Я приїхав до Франківська — було дуже темно. Я приїхав на локацію, де сиділи, власне, мої колеги з уряду, все було мішками обкладено, ходили самотні люди у військовій формі. Я подивився на будівлю і думаю: ну, в принципі, одна ракета — і немає половини. була врятувати половину українського уряду (про всяк випадок), але водночас усі сиділи в одній будівлі, яку росіяни могли просто накрити однією-двома ракетами, то якось це завдання не виконувалося".

Однак саме в цьому місті відбулася перша повноцінна розмова захищеним зв'язком між міністрами закордонних справ України та США, в яких йшлося про постачання Україні зброї та застосування санкцій проти Росії.

"Був облаштований спеціальний пункт, щоб ми могли поговорити по закритому захищеному зв'язку. Деталі, як це було зроблено, розповісти не можу. Але, думаю, це було вперше в історії, коли з Івано-Франківська відбувалися такі важливі захищені переговори", — згадує він.

Наприкінці березня в інтерв'ю Дмитрові Гордону Кулеба розповів, як у вересні 2021 року тодішня заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд прямо заявила йому й Андрію Єрмаку про неминучість вторгнення Росії.

Представниця Білого дому відкрито їм сказала, що треба "копати окопи", бо Путін нападе, але в це не вірив ніхто у світі, крім США.

