Европа меняет мнение о США: Вашингтон называют большей угрозой, чем Китай, — Politico

Многие жители крупных стран Европы считают, что президент США является для континента большей угрозой, чем Китай. Зато мнения относительно поддержки Украины разделились.

Такие результаты показал опрос Politico, проведенный в шести крупнейших странах ЕС. В исследовании говорится, что Вашингтон превосходит Пекин по уровню угрозы в Испании, Италии, Бельгии и Германии.

Лишь 12% опрошенных в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии на данный момент считают США близким союзником, тогда как 36% воспринимают их как угрозу. Зато только 29% респондентов считают Китай угрозой. Только респонденты во Франции и Польше считали угрозу со стороны Китая более серьезной.

Среди стран, участвовавших в исследовании, наиболее критическое отношение к США оказалось в Испании и Италии — там Белый дом назвали угрозой 51% и 46% респондентов соответственно. Лучше всего — поляки (24% считают США близким союзником, еще 34% — партнером).

При этом Россию воспринимают как угрозу 70% опрошенных. Чаще всего такого мнения придерживаются в Польше (92%), реже всего — в Италии (51%).

Поддержка Украины: что думают в ЕС

Жители стран ЕС хотят, чтобы Европа стала лучше вооруженной и более самостоятельной, "но их энтузиазм угасает, если оборона означает личные жертвы, увеличение бюджета или неограниченную поддержку Украины".

В шести странах 34 процента заявили, что Европа не оказывает Украине достаточной поддержки, 31 процент считали, что текущий уровень является примерно правильным, а 30 процентов заявили, что Европа делает слишком много.

В опросе European Pulse, проведенном Cluster17 для POLITICO и beBartlet, приняли участие 6698 европейцев из Испании, Германии, Франции, Италии, Польши и Бельгии с 13 по 21 марта.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа относительно НАТО, а также сравнил его с Путиным.

Политик заявил, что критика Трампа в отношении союзников по НАТО, наносит больший вред авторитету Альянса, чем действия диктатора Владимира Путина.

9 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с упреками в отношении стран НАТО после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Политики должны были обсудить возможный выход Америки из НАТО.

Американский лидер упрекнул страны альянса за то, что они якобы "не были рядом", когда США нуждались в помощи.