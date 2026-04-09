Європа змінює думку про США: Вашингтон називають більшою загрозою, аніж Китай, — Politico

Багато жителів великих країн Європи вважають, що президент США є для континенту більшою загрозою, аніж Китай. Натомість думки щодо підтримки України розділилися.

Такі результати показало опитування Politico, проведене у шести найбільших країнах ЄС. У дослідженні йдеться, що Вашингтон перевершує Пекін за рівнем загрози в Іспанії, Італії, Бельгії та Німеччині.

Лише 12% опитаних у Польщі, Іспанії, Бельгії, Франції, Німеччині та Італії на даний момент вважають США близьким союзником, тоді як 36% сприймають їх як загрозу. Натомість тільки 29% респондентів вважають Китай загрозою. Тільки респонденти у Франції та Польщі вважали загрозу з боку Китаю більш серйозною.

Серед країн, що брали участь у дослідженні, найбільш критичне ставлення до США виявилося в Іспанії та Італії — там Білий дім назвали загрозою 51% та 46% респондентів відповідно. Найкраще — поляки (24% вважають США близьким союзником, ще 34% — партнером).

Опитування в ЄС щодо загрози від Трампа

При цьому Росію сприймають як загрозу 70% опитаних. Найчастіше такої думки дотримуються в Польщі (92%), найрідше — в Італії (51%).

Підтримка України: що думають у ЄС

Жителі країн ЄС хочуть, щоб Європа стала краще озброєною і більш самостійною, "але їхній ентузіазм згасає, якщо оборона означає особисті жертви, збільшення бюджету або необмежену підтримку України".

Чи підтримує Європа Україну

У шести країнах 34 відсотки заявили, що Європа не надає Україні достатньої підтримки, 31 відсоток вважали, що поточний рівень є приблизно правильним, а 30 відсотків заявили, що Європа робить забагато.

В опитуванні European Pulse, проведеному Cluster17 для POLITICO та beBartlet, взяли участь 6698 європейців з Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Бельгії з 13 по 21 березня.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО, а також порівняв його з Путіним.

Політик заявив, що критика Трампа щодо союзників по НАТО, завдає більшої шкоди авторитету Альянсу, аніж дії диктатора Володимира Путіна.

9 квітня президент США Дональд Трамп вкотре виступив з докорами щодо країн НАТО після зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. Політики мали обговорити можливий вихід Америки з НАТО.

Американський лідер дорікнув країнам альянсу за те, що вони нібито "не були поруч", коли США потребували допомоги.