Правительство назначило детектива НАБУ Ореста Мандзия новым руководителем Гостаможни, — Свириденко

Правительство Украины приняло кадровое решение о назначении нового руководителя Государственной таможенной службы. Ведомство возглавит бывший детектив НАБУ Орест Мандзий, который победил по результатам открытого конкурса.

Как сообщила на своей странице в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко 10 апреля, правительство согласовало назначение Ореста Мандзия на должность главы Государственной таможенной службы Украины. Соответствующее представление было внесено министром финансов Сергей Марченко по итогам открытого конкурсного отбора.

До этого Орест Мандзий работал детективом Национального антикоррупционного бюро Украины. Правительство рассчитывает, что новоназначенный руководитель продолжит реформирование таможни и будет способствовать формированию современной, прозрачной и эффективной системы работы ведомства, ориентированной на укрепление финансовой стабильности государства.

Также ожидается, что новое руководство усилит институциональную способность Государственной таможенной службы и обеспечит последовательную реализацию реформ в этой сфере.

Стоит заметить, что за несколько недель до принятия окончательного решения издание Zaxid.net сообщало о ходе конкурсного отбора на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины. Тогда стало известно, что в финальный этап конкурса вышли двое действующих детективов Национального антикоррупционного бюро — Руслан Даменцов и Орест Мандзий.

Руслан Даменцов и Орест Мандзий Фото: Zaxid.net

По информации издания, решение об их выходе в финал было принято конкурсной комиссией после прохождения многоуровневого отбора и голосования. Оба кандидата являются представителями НАБУ с 2017 года: Орест Мандзий возглавляет шестое подразделение детективов, а Руслан Даменцов занимает должность заместителя руководителя второго подразделения детективов.

После завершения работы комиссии обе кандидатуры должны были быть переданы на рассмотрение министра финансов Сергея Марченко. Именно он должен был выбрать одного из финалистов в течение 10 дней после получения всех необходимых документов. Далее министр должен был подать предложение о назначении руководителя ГМС на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Новый руководитель Государственной таможенной службы — что известно об Оресте Мандзии

Также издание Zaxid.net сообщало, что Орест Мандзий на момент участия в конкурсе занимал должность руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Ранее, в 2001-2017 годах, он проходил службу в системе Министерства внутренних дел Украины, где работал на различных должностях. В частности, он был сотрудником Лычаковского и Франковского районных отделов милиции во Львове, работал в областных управлениях МВД во Львовской и Ровенской областях, а также в подразделениях Национальной полиции, в частности в департаменте противодействия наркопреступности.

Ранее Фокус писал, что на должность главы Таможни претендовал и.о. руководителя Госавиаслужбы Даниил Меньшиков, которого связывали с расследованиями ГБР относительно возможных финансовых злоупотреблений. Его возможное назначение вызвало общественный резонанс на фоне информации о вероятном лоббировании его кандидатуры влиятельными покровителями и предыдущих скандалов.

Кроме того, в 2025 году журналисты сообщали о проверке закарпатских таможенников Василия Пупени и Павла Лайоша, которых подозревали в возможном незаконном обогащении и оформлении инвалидности для получения пенсий. По данным расследования, ГБР проводило обыски и проверяло их имущество, поскольку обнаруженные активы и образ жизни не соответствовали задекларированным доходам.