Уряд призначив детектива НАБУ Ореста Мандзія новим керівником Держмитниці, — Свириденко

Уряд України ухвалив кадрове рішення щодо призначення нового керівника Державної митної служби. Відомство очолить колишній детектив НАБУ Орест Мандзій, який переміг за результатами відкритого конкурсу.

Як повідомила на своїй сторінці в Telegram прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 10 квітня, уряд погодив призначення Ореста Мандзія на посаду голови Державної митної служби України. Відповідне подання було внесене міністром фінансів Сергій Марченко за підсумками відкритого конкурсного відбору.

До цього Орест Мандзій працював детективом Національного антикорупційного бюро України. Уряд розраховує, що новопризначений керівник продовжить реформування митниці та сприятиме формуванню сучасної, прозорої та ефективної системи роботи відомства, орієнтованої на зміцнення фінансової стабільності держави.

Також очікується, що нове керівництво посилить інституційну спроможність Державної митної служби та забезпечить послідовну реалізацію реформ у цій сфері.

Варто зауважити, що за кілька тижнів до ухвалення остаточного рішення видання Zaxid.net повідомляло про перебіг конкурсного відбору на посаду керівника Державної митної служби України. Тоді стало відомо, що до фінального етапу конкурсу вийшли двоє чинних детективів Національного антикорупційного бюро — Руслан Даменцов та Орест Мандзій.

Руслан Даменцов та Орест Мандзій Фото: Zaxid.net

За інформацією видання, рішення про їхній вихід у фінал було ухвалене конкурсною комісією після проходження багаторівневого відбору та голосування. Обидва кандидати є представниками НАБУ з 2017 року: Орест Мандзій очолює шостий підрозділ детективів, а Руслан Даменцов займає посаду заступника керівника другого підрозділу детективів.

Після завершення роботи комісії обидві кандидатури мали бути передані на розгляд міністра фінансів Сергія Марченка. Саме він повинен був обрати одного з фіналістів протягом 10 днів після отримання всіх необхідних документів. Далі міністр мав подати пропозицію щодо призначення керівника ДМС на розгляд Кабінету міністрів України.

Новий керівник Державної митної служби — що відомо про Ореста Мандзія

Також видання Zaxid.net повідомляло, що Орест Мандзій на момент участі в конкурсі обіймав посаду керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України. Раніше, у 2001–2017 роках, він проходив службу в системі Міністерства внутрішніх справ України, де працював на різних посадах. Зокрема, він був співробітником Личаківського та Франківського районних відділів міліції у Львові, працював в обласних управліннях МВС у Львівській та Рівненській областях, а також у підрозділах Національної поліції, зокрема в департаменті протидії наркозлочинності.

Раніше Фокус писав, що на посаду голови Митниці претендував т.в.о. керівника Державіаслужби Данііл Меньшиков, якого пов’язували з розслідуваннями ДБР щодо можливих фінансових зловживань. Його можливе призначення викликало суспільний резонанс на тлі інформації про ймовірне лобіювання його кандидатури впливовими покровителями та попередні скандали.

Крім того, у 2025 році журналісти повідомляли про перевірку закарпатських митників Василя Пупени та Павла Лайоша, яких підозрювали у можливому незаконному збагаченні та оформленні інвалідності для отримання пенсій. За даними розслідування, ДБР проводило обшуки та перевіряло їхнє майно, оскільки виявлені активи та спосіб життя не відповідали задекларованим доходам.