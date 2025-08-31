Маєтки, дорогі автомобілі, пенсії і "втеча" від повісток: ЗМІ показали, як живуть закарпатські митники (фото)

Закарпатські митники Василь Пупена та Павло Лайош отримали "інвалідність" та пенсії, при цьому обидвоє мешкають у маєтках, площа яких сягає 300 квадратних метрів, і їздять на дорогих автомобілях. Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить перевірку обох працівників митниці, які до того ж є родичами.

ДБР провело обшуки у будинках Пупени та Лайоша і їхнього близького родича, якого слідство пов'язує з контрабандною діяльністю. Окрім того, митникам загрожує кримінальне провадження з приводу незаконного збагачення, оскільки рівень життя не відповідає рівню зарплати працівникам пунктів пропуску. Про це детальніше з'ясували журналісти проєкту "ХапугаUA".

Маєтки і дорогі автомобілі

Маєток Василя Пупени площею 300 квадратних метрів записаний на його маму — Ванду Пупену. На території — камери відеонагляду, у будинку великі панорамні вікна та доглянутий газон. Також тут розміщений критий басейн.

Схожі будинки в Ужгороді коштують сотні тисяч доларів, однак Василь Пупена не знає, за які кошти він був збудований. У коментарі журналістам він каже, що не знає, чий це маєток, і не пригадує, скільки часу мешкає у ньому. При цьому журналісти з'ясували, що будинок було зведено близько 2 років тому, й Пупена міг мешкати там відтоді, через що повинен був його задекларувати.

Інший будинок митника Пупени, з панорамним виглядом на Ужгород і площею також 300 квадратних метрів, є в його декларації. Його митнику нібито "подарували", і оцінили лише у 50 000 гривень.

Автомобіль Skoda, на якому їздить Пупена і яке є в його декларації, містить номери, які коштують близько 100 000 гривень, з'ясували журналісти.

Інший маєток, дещо "скромніший", належить дружині митника Павла Лайоша. Наталія нібито придбала будинок у 2022 році за 700 000 гривень, що викликає підозри, оскільки реальна вартість схожих будинків в цій місцевості набагато вища.

Привернув увагу журналістів автомобіль, який належить митнику Лайошу — BMW X6, який помітили на вулицях Ужгорода. Лайош задекларував цей автомобіль за 83 000 гривень, однак саме це BMW продавалося за 85 000 доларів. Номерні знаки — також 0001.

Обшуки ДБР і "інвалідність"

Наприкінці липня до митників Лайоша та Пупени завітали з обшуками співробітники ДБР, повідомляло видання "Стопкор" за інформацією журналіста Віталія Глаголи.

Слідство розглядає версію, що зазначені митники скористалися незаконною схемою отримання довідок про інвалідність. Такі документи дозволяють уникнути мобілізації в умовах воєнного стану. Слідчі вважають, що митники могли підробити довідки про інвалідність або ж придбати їх за хабар. Обшуки провели і у медиків, які видавали митникам ці довідки, зазначив Глагола.

Одна інвалідність була надана й батьку митника Пупени, вважає Віталій Глагола.

Журналісти з'ясували, що Лайош і Пупена почали отримувати пенсію за інвалідністю у 2022-2023 роках. Однак інвалідності було скасовано, і митники судяться з МОЗ, аби повернути пенсії назад.

Нагадаємо, 19 серпня "Українська правда" та Офіс генерального прокурора оголосили підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та ще сімом учасникам організованої групи, яких викрили на оформленні фейкової інвалідності.

Також 15 серпня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинної схеми в районному суді на Донеччині.