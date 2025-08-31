Поместья, дорогие автомобили, пенсии и "бегство" от повесток: СМИ показали, как живут закарпатские таможенники (фото)

Закарпатские таможенники Василий Пупена и Павел Лайош получили "инвалидность" и пенсии, при этом оба живут в особняках, площадь которых достигает 300 квадратных метров, и ездят на дорогих автомобилях. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит проверку обоих работников таможни, которые к тому же являются родственниками.

ГБР провело обыски в домах Пупены и Лайоша и их близкого родственника, которого следствие связывает с контрабандной деятельностью. Кроме того, таможенникам грозит уголовное производство по поводу незаконного обогащения, поскольку уровень жизни не соответствует уровню зарплаты работникам пунктов пропуска. Об этом подробнее выяснили журналисты проекта "ХапугаUA".

Поместья и дорогие автомобили

Скриншот | имение Василия Пупени Фото: Скрин видео

Имение Василия Пупены площадью 300 квадратных метров записано на его маму — Ванду Пупену. На территории — камеры видеонаблюдения, в доме большие панорамные окна и ухоженный газон. Также здесь размещен крытый бассейн.

Похожие дома в Ужгороде стоят сотни тысяч долларов, однако Василий Пупена не знает, за какие средства он был построен. В комментарии журналистам он говорит, что не знает, чье это имение, и не помнит, сколько времени живет в нем. При этом журналисты выяснили, что дом был построен около 2 лет назад, и Пупена мог жить там с тех пор, из-за чего должен был его задекларировать.

Другой дом таможенника Пупени, с панорамным видом на Ужгород и площадью также 300 квадратных метров, есть в его декларации. Его таможеннику якобы "подарили", и оценили всего в 50 000 гривен.

Скриншот | имение Василия Пупени

Автомобиль Skoda, на котором ездит Пупена и которое есть в его декларации, содержит номера, которые стоят около 100 000 гривен, выяснили журналисты.

Скриншот | автомобиль Василия Пупени

Другое имение, несколько "скромнее", принадлежит жене таможенника Павла Лайоша. Наталья якобы приобрела дом в 2022 году за 700 000 гривен, что вызывает подозрения, поскольку реальная стоимость похожих домов в этой местности гораздо выше.

Скриншот | поместье Павла Лайоша

Привлек внимание журналистов автомобиль, принадлежащий таможеннику Лайошу — BMW X6, который заметили на улицах Ужгорода. Лайош задекларировал этот автомобиль за 83 000 гривен, однако именно это BMW продавалось за 85 000 долларов. Номерные знаки — также 0001.

Скриншот | автомобиль Лайоша BMW X6

Обыски ГБР и "инвалидность"

Скриншот: таможенники Пупена и Лайош

В конце июля к таможенникам Лайошу и Пупене пришли с обысками сотрудники ГБР, сообщало издание "Стопкор" по информации журналиста Виталия Глаголы.

Следствие рассматривает версию, что указанные таможенники воспользовались незаконной схемой получения справок об инвалидности. Такие документы позволяют избежать мобилизации в условиях военного положения. Следователи считают, что таможенники могли подделать справки об инвалидности или же приобрести их за взятку. Обыски провели и у медиков, которые выдавали таможенникам эти справки, отметил Глагола.

Одна инвалидность была предоставлена и отцу таможенника Пупени, считает Виталий Глагола.

Журналисты выяснили, что Лайош и Пупена начали получать пенсию по инвалидности в 2022-2023 годах. Однако инвалидности были отменены, и таможенники судятся с Минздравом, чтобы вернуть пенсии обратно.

Напомним, 19 августа "Украинская правда" и Офис генерального прокурора объявили подозрение бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и еще семерым участникам организованной группы, которых разоблачили на оформлении фейковой инвалидности.

Также 15 августа генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении преступной схемы в районном суде в Донецкой области.