"Вы считаете, я стал слабее?": Буданов заявил, что не боится Зеленского

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, который занял эту должность в январе 2026 года, заявил, что не боится главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что, в отличие от своего предшественника Андрея Ермака, Буданов может спорить с президентом.

При этом Буданов подчеркнул, что не стал слабее после перехода на новую должность. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Почему Зеленский назначил Буданова

Публично Зеленский объяснил свой выбор преемника необходимостью усилить внимание своей администрации к вопросам безопасности, обороны и дипломатического направления переговоров, и что Буданов сочетал все эти качества.

Источники издания в украинской власти назвали две причины назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента. Первая заключалась в желании заменить Андрея Ермака с негативной репутацией на кого-то, кто имеет более положительную репутацию в обществе.

Недавний опрос Ipsos поставил его на третье место в списке украинцев с наиболее положительной репутацией. Он расположился за бывшим главнокомандующим ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которого регулярно называют потенциальным кандидатом в президенты, и с боксером Александром Усиком. Зеленский в этом опросе занял четвертое место.

Однако другая причина заключалась в том, что Зеленский якобы переживал из-за роста популярности Буданова как руководителя главы военной разведки. Решение перевести Буданова в Офис президента было принято, чтобы держать его рядом. Буданов отвергает такие предположения.

"Относительно административного влияния — я уже не руководитель службы, а теперь занимаюсь организацией работы всех. Поэтому вы действительно считаете, что я стал слабее?" — подчеркнул Буданов.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что может не соглашаться с позицией Зеленского, и готов защищать свою позицию.

"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с любым", — заявил Буданов.

Политические амбиции Буданова

Источники, приближенные к Буданову, отказались даже неофициально говорить о политических амбициях главы Офиса президента, сославшись на то, что спекуляции могут навредить стране.

Сам Буданов, отвечая на вопрос о том, будет ли баллотироваться на пост президента, когда будут проводиться выборы, заявил:

"Интересный вопрос. Идем дальше".

Ранее Кирилл Буданов признал, что в Украине есть серьезная проблема с мобилизацией. В то же время он отмечает, что сейчас есть и другая неприятная ситуация в обществе — отсутствие единства.

Также Буданов отметил, что в переговорах с Россией есть прогресс. Он не исключает возможности достижения соглашения в ближайшее время. По его словам, этот процесс продвигается, и урегулирование войны может произойти быстрее, чем ожидалось.