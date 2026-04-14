"Ви вважаєте, я став слабшим?": Буданов заявив, що не боїться Зеленського

Керівник Офісу президента Кирило Буданов, який обійняв цю посаду у січні 2026 року, заявив, що не боїться главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що, на відміну від свого попередника Андрія Єрмака, Буданов може сперечатися з президентом.

При цьому Буданов наголосив, що не став слабшим після переходу на нову посаду. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg.

Чому Зеленський призначив Буданова

Публічно Зеленський пояснив свій вибір наступника необхідністю посилити увагу своєї адміністрації до питань безпеки, оборони та дипломатичного напрямку переговорів, і що Буданов поєднував усі ці якості.

Джерела видання в українській владі назвали дві причини призначення Кирила Буданова на посаду очільника Офісу президента. Перша полягала в бажанні замінити Андрія Єрмака з негативною репутацією на когось, хто має більш позитивну репутацію в суспільстві.

Нещодавнє опитування Ipsos поставило його на третє місце у списку українців з найбільш позитивною репутацією. Він розташувався за колишнім головнокомандувачем ЗСУ, послом України у Великій Британії Валерія Залужного, якого регулярно називають потенційним кандидатом у президенти, та з боксером Олександром Усиком. Зеленський у цьому опитуванні посів четверте місце.

Однак інша причина полягала в тому, що Зеленський нібито переживав через зростання популярності Буданова як керівника очільника військової розвідки. Рішення перевести Буданова в Офіс президента було ухвалено, аби тримати його поруч. Буданов відкидає такі припущення.

"Щодо адміністративного впливу — я вже не керівник служби, а тепер займаюся організацією роботи всіх. Тож ви справді вважаєте, що я став слабшим?" — наголосив Буданов.

Керівник Офісу президента підкреслив, що може не погоджуватися з позицією Зеленського, і готовий захищати свою позицію.

"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь впевнений, я можу посперечатися з будь-ким", — заявив Буданов.

Політичні амбіції Буданова

Джерела, наближені до Буданова, відмовилися навіть неофіційно говорити про політичні амбіції голови Офісу президента, пославшись на те, що спекуляції можуть зашкодити країні.

Сам Буданов, відповідаючи на питання про те, чи балотуватиметься на посаду президента, коли будуть проводитися вибори, заявив:

"Цікаве питання. Йдемо далі".

Раніше Кирило Буданов визнав, що в Україні є серйозна проблема з мобілізацією. Водночас він наголошує, що наразі є й інша неприємна ситуація в суспільстві — відсутність єдності.

Також Буданов відзначив, що у переговорах із Росією є прогрес. Він не відкидає можливості досягнення угоди найближчим часом. За його словами, цей процес просувається, і врегулювання війни може відбутися швидше, ніж очікувалося.