Угроза нападения РФ на Балтию: правительство Эстонии раскритиковало предупреждение Зеленского

Эстония отреагировала на заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном новом российском вторжении, поставив под сомнение эту оценку ситуации. В Таллинне отметили, что пока не видят признаков непосредственной угрозы нападения со стороны России, несмотря на общую напряженность в регионе.

Правительство Эстонии раскритиковало предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может готовиться к нападению на страны Балтии, сообщает Bloomberg 20 апреля. Это является редким упреком со стороны одного из самых верных союзников Украины.

"Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои силы или готовила каким-либо военным образом нападение на НАТО или страны Балтии", — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в эфире национального общественного вещателя в понедельник, отметив экономические трудности Москвы и ее неспособность достичь своих целей на поле боя в Украине.

Три балтийских государства, члены восточного фланга НАТО, были среди тех членов альянса, которые громче всего называли Россию угрозой. Однако они последовательно заявляли, что вторжение московских войск не является неизбежным, поскольку Кремль передислоцировал много своих войск для вторжения в Украину.

Зеленский заявил в воскресенье, что отключение интернета Россией может быть прелюдией к мобилизации с целью усиления атак на Украину или их осуществления в других местах.

"Некоторые страны, в частности страны Балтии, не готовы к высокоинтенсивному противостоянию. Но потому, что они малы, а не потому, что они не смелые", — сказал Зеленский во время телевизионного эфира.

Киев давно подчеркивает, что украинская и европейская безопасность — это одно и то же, предупреждая, что военный успех придаст президенту России Владимиру Путину смелости бросить вызов НАТО, в частности в странах Балтии, которые долго считались потенциальной целью Кремля. Российские власти отрицают любые такие намерения.

Напомним, что Министерство обороны Эстонии заявило об информационной кампании России вокруг Нарвы как части провокационной стратегии. В Таллинне считают, что эти нарративы направлены на разжигание напряжения и внутреннего раскола в обществе.

Ранее мы также информировали, что Эстония отказалась задерживать российские танкеры "теневого флота" в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Командующий ВМС Иво Варк заявил, что Москва может ответить силовой защитой таких судов.