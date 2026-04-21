Загроза нападу РФ на Балтію: уряд Естонії розкритикував попередження Зеленського

Естонія відреагувала на заяви президента України Володимира Зеленського щодо можливого нового російського вторгнення, поставивши під сумнів цю оцінку ситуації. У Таллінні наголосили, що наразі не бачать ознак безпосередньої загрози нападу з боку Росії, попри загальну напруженість у регіоні.

Уряд Естонії розкритикував попередження президента України Володимира Зеленського про те, що Росія може готуватися до нападу на країни Балтії, повідомляє Bloomberg 20 квітня. Це є рідкісним докором з боку одного з найвірніших союзників України.

"Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої сили чи готувала будь-яким військовим чином напад на НАТО чи країни Балтії", — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в ефірі національного громадського мовника в понеділок, наголосивши на економічних труднощах Москви та її нездатності досягти своїх цілей на полі бою в Україні.

Три балтійські держави, члени східного флангу НАТО, були серед тих членів альянсу, що найгучніше називали Росію загрозою. Однак вони послідовно заявляли, що вторгнення московських військ не є неминучим, оскільки Кремль передислокував багато своїх військ для вторгнення в Україну.

Зеленський заявив у неділю, що відключення інтернету Росією може бути прелюдією до мобілізації з метою посилення атак на Україну або їх здійснення в інших місцях.

"Деякі країни, зокрема країни Балтії, не готові до високоінтенсивного протистояння. Але тому, що вони малі, а не тому, що вони не сміливі", — сказав Зеленський під час телевізійного ефіру.

Київ давно наголошує, що українська та європейська безпека — це одне й те саме, попереджаючи, що військовий успіх додасть президенту Росії Володимиру Путіну сміливості кинути виклик НАТО, зокрема в країнах Балтії, які довго вважалися потенційною ціллю Кремля. Російська влада заперечує будь-які такі наміри.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Естонії заявило про інформаційну кампанію Росії навколо Нарви як частину провокаційної стратегії. У Таллінні вважають, що ці наративи спрямовані на розпалювання напруги та внутрішнього розколу в суспільстві.

Раніше ми також інформували, що Естонія відмовилася затримувати російські танкери "тіньового флоту" в Балтійському морі через ризик військової ескалації. Командувач ВМС Іво Варк заявив, що Москва може відповісти силовим захистом таких суден.