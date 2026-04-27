Блокнот "Список п***в 2026" и не только: что интересного СМИ заметили в кабинете Буданова (фото)

В кабинете главы Офиса президента Кирилла Буданова журналисты обратили внимание на ярко-красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", лежащий прямо на рабочем столе.

Как говорится в материале издания "Бабель", кабинет Буданова расположен на втором этаже Офиса президента — в помещении, которое ранее занимал первый помощник президента Сергей Шефир. Несмотря на то, что его предшественник Андрей Ермак работал в значительно большем кабинете, новый глава ОП выбрал именно эту комнату. В Офисе шутят, что такое решение связано с "лучшей кармой", ведь помещение некоторое время оставалось закрепленным за Шефиром даже после его увольнения.

Перед входом в приемную обустроена фотогалерея украинских президентов и руководителей их администраций и офисов. Эту "стену памяти" создали уже после назначения Буданова. Она включает всех предшественников без исключения — даже тех, кто имеет противоречивую репутацию. Среди них есть лица, лишенные украинского гражданства, а также экс-президент Виктор Янукович, которого лишили звания. По словам собеседников, это принципиальная позиция — показывать полную историю институции.

Відео дня

В кабинете главы Офиса президента Кирилла Буданова журналисты заметили ряд интересных деталей интерьера. Фото: Бабель

В самом кабинете среди деталей интерьера — большая шахматная доска и икона над рабочим местом. В то же время больше всего внимания привлекает именно красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", лежащий на столе.

Переход Кирилла Буданова в ОП — чем уникальна его работа

Кроме того, в материале "Бабеля" говорится, что решение о переходе Кирилла Буданова в Офис президента не было спонтанным — его принимали постепенно, взвешивая все аргументы "за" и "против". По словам собеседников издания, изначально он не планировал покидать ГУР, однако оказался перед выбором: либо уйти с должности, либо возглавить ОП. В итоге он согласился, рассматривая это как новый этап и возможность для дальнейшего развития.

После назначения Буданов не сразу погрузился во внутреннюю работу Офиса — первые недели он провел в командировках и на переговорах, а вернувшись, провел встречи со всеми заместителями, чтобы понять их задачи, подходы к работе и ожидания. В целом, его стиль управления в ОП описывают как более открытый, в частности доступ в Офис для народных депутатов, представителей регионов и бизнеса стал проще, без лишней бюрократии.

В работе он использует структурированный подход к принятию решений — сложные вопросы подаются с несколькими вариантами решения и анализом их последствий. В то же время Буданов привнес в Офис элементы военной дисциплины: настаивает на использовании званий в документах и привык к четкой вертикали принятия решений.

Среди первых его шагов — разговор о ситуации в ТЦК и требование быстро прекратить коррупционные практики. При этом он не прибегал к массовым увольнениям, а корректировал зоны ответственности своих заместителей. Также Буданов присоединился к урегулированию парламентских процессов и переговоров, где отвечает прежде всего за компонент безопасности.

По оценкам собеседников "Бабеля", на новой должности Буданов демонстрирует попытку совместить военный опыт с политической работой. Его рейтинг пока растет, однако среди потенциальных вызовов называют как специфику предыдущей деятельности в разведке, так и в целом сложную репутацию должности главы Офиса президента.

Напомним, что в этом же интервью Кирилл Буданов рассказывал о своем участии в боевых операциях и нескольких ранениях, которые он получил во время службы. По данным "Бабеля", первое ранение он получил в 2015 году в Донецкой области во время подрыва группы ГУР на мине, когда выполнял задание против российских систем РЭБ. Впоследствии Буданов получил еще как минимум два ранения, одно из которых было тяжелым и требовало длительного лечения и реабилитации.

Кроме того, в материале "Бабеля" он рассказывал, что в марте 2022 года российская ракета попала в здание штаб-квартиры ГУР на Рыбальском острове в Киеве именно во время его совещания. После взрыва Буданов проверил, все ли в порядке с женой, вышел к подчиненным и спокойно пошел осматривать последствия удара.